Общество

РЕН ТВРЕН ТВВласти Китая дали коронавирусу временное название NCP

Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу. Об этом говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

Коронавирусу из Китая дали название

Lenta.ruвчера в 21:59

В Китае смертельному вирусу присвоили временное название NCP

Эхо Москвы05:00

Власти Китая дали вызванной новым типом коронавируса пневмонии временное название NCP

ТАСС02:20

Почему новый вирус-убийца прежде всего бьет по китайцам

Комсомольская правда09:22

Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

РЕН ТВвчера в 21:33

В Китае коронавирусу дали временное название NCP

Вести.Ruвчера в 21:30

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

РИА Новостивчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
REGNUM 08:52
Биатлон

Поршнева стала пятой в масс-старте на этапе Кубка IBU в Италии

News.ru 09:51
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК вчера в 13:50
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Армия и оружие

На Украине изменились правила призыва в армию

В июне бывший главный военный прокурор Украины Матиос назвал происходящее в украинской армии ужасом.
ИА Новороссия 01:04
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Происшествия

Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

В Санкт-Петербурге двоих студентов задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.
Lenta.ru 07:50
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
РИА Новости 08:38
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
RT на русском 08:22
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Говорит Москва 00:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Народные новости 09:23
Кино

«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Мойка78 вчера в 17:18
Армия и оружие

Названы причины расстрела военных США в Афганистане

Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
Взгляд.ру 06:18
Происшествия

В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.
ТАСС 05:03
Футбол

Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»

«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.
ProstoProSport 09:34
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском 08:59
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
Российская газета 08:11
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Происшествия

Восемь человек погибли при столкновениях в Казахстане

Восемь человек погибли в ходе столкновений и драки в Жамбылской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.
Москва 24 вчера в 01:32
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 07 февраля в 13:30
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак оценила методы Яны Рудковской по воспитанию детей

В разговоре с Ургантом Собчак заявила, что она не разделяет методы воспитания продюсера Яны Рудковской.
Летидор вчера в 05:58
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

REGNUM 02:48
Политика

Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию

Скандал с выборами министра-президента немецкой земли Тюрингия вызывает серьёзные вопросы о состоянии демократии в ФРГ.
Комсомольская правда вчера в 11:15
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости вчера в 12:56
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное