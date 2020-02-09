Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
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с чего всё началось

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

В Китае смертельному вирусу присвоили временное название NCP

Эхо Москвы05:00

Власти Китая дали вызванной новым типом коронавируса пневмонии временное название NCP

ТАСС02:20

Коронавирусу из Китая дали название

Lenta.ruвчера в 21:59

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Коммерсантъ00:25

Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

РЕН ТВвчера в 21:33

В Китае коронавирусу дали временное название NCP

Вести.Ruвчера в 21:30

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

РИА Новостивчера в 21:11
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Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Коммерсантъ 05:46
Кино

«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»

"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Kinonews.ru вчера в 03:31
Общество

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Ведомости 07 февраля в 02:47
Армия и оружие

Опубликована видеозапись посадки сирийского Airbus на авиабазе Хмеймим

Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео.
Газета.Ru 06:27
Армия и оружие

Сирия: колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб

В сирийскую провинцию Идлиб вошла колонна турецкой техники, в том числе танки и бронемашины. Сколько их – пока неизвестно, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 03:50
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

Петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в рамках межсезонного сбора в Испании.
Gazeta.SPb 01:43
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Футбол

«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Московский Комсомолец вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

Discover24 05:53
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07 февраля в 06:43
Общество

Голикова пообещала проверки аптекам, завышающим цены на маски

Президент России Владимир Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завышают цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.
Взгляд.ру 05:51
Спорт

Британская пловчиха-чемпионка решила выступать за Россию

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России.
Lenta.ru 06:40
Футбол

Онана согласился перейти в «Челси»

Голкипер Аякса Андре Онана летом станет игроком Челси, сообщает Voetbal.
Советский спорт 04:49
Политика

МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Политика

Рэнкас: Польша не будет вторгаться на Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции

Польский политолог Конрад Рэнкас выступил с заявлением, что Польша не будет вторгаться на Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции, но, когда рухнут нынешние остатки украинской государственности, и оставшаяся после нее территория будет нуждаться в управлении, Варшава будет к этому готова.
Народные новости 06:05
Футбол

Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Евро-футбол.ру вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Пригожин показал на видео Валерию в халате и без макияжа

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram, в котором показал певицу Валерию в домашней обстановке.
iReactor вчера в 21:49
Культура

Тверская школьница примет участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Музыкальное телешоу стартует на Первом канале 14 февраля. Как и в предыдущих сезонах, наставниками команд станут известные исполнители.
Tverigrad.ru 06 февраля в 07:36
Общество

Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess

Газета.Ru 02:14
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Сегодня у Леры было свободное время, и она решила ответить на вопросы аудитории, один из которых звучал так: «Как вы познакомились с мужем».
StarHit.ru вчера в 15:00
Футбол

«Крылья Советов» могут перехватить у «Зенита» хавбека сборной Ирака

Полузащитник клуба «Аль-Шорта» и сборной Ирака Сафа Хади попал в сферу интересов «Крыльев Советов».
Матч ТВ 05:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

Российская фигуристка Алина Загитова уступила первое место японке Рике Кихире.
АБН вчера в 12:41
Гаджеты

Новые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OS

Источник изображения: Chrome Unboxed Ещё в прошлом году появились свидетельства участия AMD и Google в разработке достаточно производительных мобильных устройств под управлением операционной системы Chrome OS, которые использовали бы 12-нм гибридные процессоры Picasso.
3DNews 05:58
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