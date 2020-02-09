Общество
РИА НовостиВласти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
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с чего всё началось
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.РИА Новостивчера в 21:11
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Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России.
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Голкипер Аякса Андре Онана летом станет игроком Челси, сообщает Voetbal.
Политика
МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
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Польский политолог Конрад Рэнкас выступил с заявлением, что Польша не будет вторгаться на Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции, но, когда рухнут нынешние остатки украинской государственности, и оставшаяся после нее территория будет нуждаться в управлении, Варшава будет к этому готова.
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Новые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OS
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