Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.

с чего всё началось

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".

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