Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
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с чего всё началось

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
РИА Новостивчера в 21:11

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Власти Китая дали вызванной новым типом коронавируса пневмонии временное название NCP

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В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

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Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

РИА Новостивчера в 21:11

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Вести.Ruвчера в 21:30

Китайские власти присвоили коронавирусу временное название NCP

Газета.Ruвчера в 23:02
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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
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Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
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Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 26

В результате стрельбы, устроенной военнослужащим армии Таиланда в городе Корате, погибли 26 человек, ранения получили 57.
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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

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Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Звезда 90-х выбрала серебристое платье мини с акцентом на плечах.
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Россия создаст телескоп для поиска инопланетян

В России будет создаст телескоп для поиска разумной жизни на других планетах, сообщает издательство ToDay News Ufa.
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В воротах сборной России в матче со шведами сыграет Самонов

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