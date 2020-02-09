Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
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с чего всё началось

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
РИА Новостивчера в 21:11

Подробнее о событии

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Коммерсантъ00:25

Китайские власти присвоили коронавирусу временное название NCP

Газета.Ruвчера в 23:02

Коронавирусу из Китая дали название

Lenta.ruвчера в 21:59

Китайский коронавирус, последние новости на 9 февраля: болезни присвоили новое название

Комсомольская правдавчера в 23:40

ВОЗ призывает не поддаваться на провокационную информацию о коронавирусе

Вести.Ruвчера в 22:55

Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

РЕН ТВвчера в 21:33

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

РИА Новостивчера в 21:11
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Происшествия

В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек

НТВ вчера в 03:25
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Политика

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости вчера в 16:59
Общество

Китайские авиакомпании увольняют более ста российских пилотов

Online47.ru вчера в 17:09
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru вчера в 11:49
Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ 07 февраля в 09:39
Авто

Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq

Преимущества Karoq, как отмечает Кондратенко, заключаются в новизне, хорошем оснащении, динамичных моторах и богатом опциональном комплекте, а недостатком, возможно, станет стоимость, оказавшаяся выше, чем у популярнейших кроссов на авторынке.
CarsWeek.ru вчера в 15:49
Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА в Испании на полчаса раньше, чем планировалось

В субботу, восьмого февраля, стало известно, что ранее запланированный матч "Зенит" - ЦСКА, который должен состоятся в испанском Камило Кано в Ла Нусии девятого числа, состоится раньше, чем анонсировалось.
Sport.ru вчера в 15:30
Происшествия

В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
РИА Новости 00:39
Общество

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Российский Диалог вчера в 10:34
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости вчера в 09:08
Происшествия

В Хабаровске неизвестный напал с ножом на двух женщин

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области просит помочь в поиске мужчины, который напал с ножом на двух женщин.
Российская газета 00:14
Футбол

«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию», команды забили семь голов

«Байер» победил дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Sport24.ru вчера в 14:23
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Волга-Медиа вчера в 22:39
Армия и оружие

Американские военные погибли после обстрела в Афганистане

Lenta.ru вчера в 20:42
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Гаджеты

В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.
UfaTime.ru 06 февраля в 04:24
Футбол

«Порту» прервал 16-матчевую победную серию «Бенфики»

Футболисты "Порту" обыграли на своем поле "Бенфику" в рамках 20-го тура чемпионата Португалии, оборвав победную серию лиссабонской команды в примейре на отметке в 16 матчей.
РИА Новости вчера в 17:39
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания 07 февраля в 06:30
Армия и оружие

В США оценили новое вооружение МиГ-31

Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Военное дело вчера в 10:27
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Футбол

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»

Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Политика

Посол Польши в ФРГ: «После войны Москва оккупировала Украину и Белоруссию»

Посол Польши в Германии Анджей Пшиленбский выдал новую порцию исторической лжи в отношении России.
Евразия Daily вчера в 07:34
Политика

Канада предъявила иск к Ирану из-за сбитого украинского Боинга

Красная весна 07 февраля в 21:06
Общество

Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

Вечерняя Москва вчера в 12:44
Технологии

Сколково просит 27 млрд на создание 6G

РЖД-Партнер 06 февраля в 03:22
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