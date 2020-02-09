Общество
РИА НовостиВласти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.РИА Новостивчера в 21:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Китайский коронавирус, последние новости на 9 февраля: болезни присвоили новое название
Комсомольская правдавчера в 23:40
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Происшествия
В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Политика
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Общество
Китайские авиакомпании увольняют более ста российских пилотов
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Экономика
Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Авто
Назвали плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq
Преимущества Karoq, как отмечает Кондратенко, заключаются в новизне, хорошем оснащении, динамичных моторах и богатом опциональном комплекте, а недостатком, возможно, станет стоимость, оказавшаяся выше, чем у популярнейших кроссов на авторынке.
Футбол
«Зенит» сыграет с ЦСКА в Испании на полчаса раньше, чем планировалось
В субботу, восьмого февраля, стало известно, что ранее запланированный матч "Зенит" - ЦСКА, который должен состоятся в испанском Камило Кано в Ла Нусии девятого числа, состоится раньше, чем анонсировалось.
Происшествия
В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек
Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Происшествия
В Хабаровске неизвестный напал с ножом на двух женщин
Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области просит помочь в поиске мужчины, который напал с ножом на двух женщин.
Футбол
«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию», команды забили семь голов
«Байер» победил дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Религия
День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля
Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.
Футбол
«Порту» прервал 16-матчевую победную серию «Бенфики»
Футболисты "Порту" обыграли на своем поле "Бенфику" в рамках 20-го тура чемпионата Португалии, оборвав победную серию лиссабонской команды в примейре на отметке в 16 матчей.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Культура
Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ
Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Армия и оружие
В США оценили новое вооружение МиГ-31
Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Футбол
Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»
Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Политика
Посол Польши в ФРГ: «После войны Москва оккупировала Украину и Белоруссию»
Посол Польши в Германии Анджей Пшиленбский выдал новую порцию исторической лжи в отношении России.
Политика
Канада предъявила иск к Ирану из-за сбитого украинского Боинга
Общество
Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками
Технологии