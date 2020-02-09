Общество
Мой БрянскВласти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
На английском языке новое временное название звучит как Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP. Власти Китая дали новому коронавирусу временное наименование NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.РИА Новостивчера в 21:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске
Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Культура
Российская певица выступит на церемонии «Оскара»
Армия и оружие
В США объяснили установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Футбол
Александр Мостовой: «С таким составом „Спартак“ должен быть в первой тройке»
Играю с моим другом, знаменитым фигуристом Женькой Плющенко.
Футбол
Матч «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» перенесли из-за погодных условий
Матч 26-го тура "Манчестер Сити" - "Вест Хэм", который должен был состояться сегодня, 9 февраля, был перенесён на неопределённый срок.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Происшествия
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Авто
Эксперты назвали главные признаки скрученного пробега автомобиля
Футбол
Смолов впервые попал в стартовый состав «Сельты»
"Сельта" из Виго объявил стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Севильи".
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Спорт
Российские гимнастки стали лучшими во всех упражнениях Гран-при
Российские гимнастки заняли первые места во всех упражнениях на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Общество
Франция признала высокий уровень опасности урагана «Сиара»
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Здоровье
Количество жертв коронавируса превысило 800 человек
От нового типа коронавируса погибло 813 человек, число заразившихся по всему миру превысило 37 тысяч.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА
Здоровье
В России изменились правила назначения льготных лекарств
При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде.
Происшествия
В Москве проверили поезд из-за сообщений о подозрительном предмете
Поезд сообщением Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.