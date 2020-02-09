Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.

с чего всё началось

На английском языке новое временное название звучит как Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP. Власти Китая дали новому коронавирусу временное наименование NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

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