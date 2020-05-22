Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaВласти Китая из-за коронавируса пошли на беспрецедентный шаг

Проведение сессии ВСНП было отложено почти на три месяца в связи с коронавирусом. Дефицит бюджета в национальной валюте может составить до 1 трлн юаней ($141,6 млрд), цитирует докладчика Reuters. При этом в КНР не намерены делать целью рост ВВП – впервые с 1994 года.
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Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
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