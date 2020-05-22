Экономика
ToDay News UfaВласти Китая из-за коронавируса пошли на беспрецедентный шаг
Проведение сессии ВСНП было отложено почти на три месяца в связи с коронавирусом. Дефицит бюджета в национальной валюте может составить до 1 трлн юаней ($141,6 млрд), цитирует докладчика Reuters. При этом в КНР не намерены делать целью рост ВВП – впервые с 1994 года.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Здоровье
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолёт
Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны.
Эхо Москвы 07:03
Общество
Стала известна дата начала ЕГЭ для ярославских выпускников
Стала известна дата начала ЕГЭ для ярославских выпускников. Её для всех 11-классников страны сегодня обозначил Президент Владимир Путин.
Городской телеканал вчера в 17:09
Политика
Экс-дипломат США объяснил выход из Договора по открытому небу
Ранее Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, который заключен между 34 странами, включая США и РФ.
Российская газета вчера в 17:48
Общество
Очаг заражения выявлен в одной из силовых структур Мурманска
В одной из силовых структур Мурманска выявлены заболевшие коронавирусом, сообщил оперативный штаб региона.
Деловое.ТВ 11:00
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Экономика
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в четверг
Аналитики отмечают, инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.
Финмаркет вчера в 10:33
Здоровье
Количество инфекционных коек на Тамбовщине увеличится до 1007
Основные критерии, по которым будет оцениваться возможность снятия ограничения, определил Роспотребнадзор: коэффициент распространения инфекции - не более 0.5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.
Тамбовский курьер 10:57
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса
Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Общество
Махачкалу закроют из-за коронавируса
Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com вчера в 12:54
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Космос
НАСА переименует космический телескоп WFIRST в честь женщины-астронома
20 мая НАСА объявило о переименовании разрабатываемого крупного космического телескопа в честь астронома, который руководил ранними работами агентства в области космической астрономии, хотя миссия по-прежнему находится под угрозой отмены.
AstroNews.ru 20 мая в 18:16
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Как рассказал журналист, после просмотра скандального выпуска он написал режиссеру личное письмо, где высказал свое мнение о программе.
URA.Ru вчера в 23:53
Кино
Стало известно, когда могут возобновить работу кинотеатры в России
Как сообщает ТАСС, руководители крупных киносетей не знают когда точно им разрешат возобновить работу, однако рассчитывают на середину лета.
EastRussia 11:28