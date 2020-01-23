Общество

Life.ruLife.ruВласти Китая полностью изолировали Ухань из-за вспышки коронавируса

Власти Китая полностью изолировали Ухань из-за вспышки коронавируса.
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В городе Ухань, в КНР, с которого началось распространение нового коронавируса, фактически вводят карантин

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Власти решили изолировать китайский город Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка нового коронавируса

Новая газета01:38

Закрыт выезд из города Ухань, откуда началось распространение коронавируса

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Китайский мегаполис Ухань закрыли из-за вспышки коронавируса

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Власти Китая полностью изолировали Ухань из-за вспышки коронавируса

Life.ru04:11

Китай закрыл от вируса Ухань

Накануне.Ruвчера в 16:44

В городе Ухань, где началось распространение вируса, остановят транспорт и закроют выезд

Дождьвчера в 15:39
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
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