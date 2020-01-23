Общество
Life.ruВласти Китая полностью изолировали Ухань из-за вспышки коронавируса
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Шоу-бизнес
В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы
Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Фигурное катание
Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл золото чемпионата Европы
Россиянин Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО
Российские С-400 совместимы с системами Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Путин обновил состав резерва управленческих кадров
Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
Футбол
«Локомотив» проиграл хорватскому «Осиеку» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» и «Осиек» провели товарищеский матч в Марбелье (Испания).
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Шоу-бизнес
Лолита показала новую фигуру в необычном купальнике
Лолита показала новую фигуру в необычном купальнике Певица Лолита Милявская после развода старается поддерживать свою физическую форму при помощи плавания.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Кино
Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку»
В официальном Twitter-аккаунте Netflix появилось сообщение о том, что студия готовит новый анимационный проект по вселенной Ведьмака.
Игры
На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Общество
В Tinder появится тревожная кнопка
Match Group намерена встроить в свое приложение для знакомств Tinder тревожную кнопку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Авто
Внедорожник Aurus Komendant заметили на тестах в Швеции
Автомобили российского бренда Aurus, включая седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal, проверяют на прочность в зимней Швеции.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала концепцию проекта постановления по предустановке российского софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным
Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.