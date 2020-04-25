В Северную Корею власти Китая направили группу медэкспертов. Как сообщает ToDay News Ufa, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. Это было сделано из-за появившейся ранее информацией о вероятных проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына.

В Китае власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

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