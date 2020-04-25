Политика
ToDay News UfaВ Китае власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
В Северную Корею власти Китая направили группу медэкспертов. Как сообщает ToDay News Ufa, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. Это было сделано из-за появившейся ранее информацией о вероятных проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии
Lenta.ruвчера в 20:23
Reuters: Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына
Коммерсантъвчера в 20:45
Китай на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына отправил в КНДР группу медиков
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Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Общество
Все факультеты МГУ объединят в 14 высших школ
Руководство университета планирует объединить все 40 факультетов, лаборатории и институты в 14 высших школ.
Полит.ру вчера в 10:02
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 13:44
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь в борьбе с коронавирусом у Минобороны
Глава региона попросил направить военные медицинские бригады медиков для помощи в региональных больницах.
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Москва 24 вчера в 18:08
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Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
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Газета.Ru вчера в 09:09
Здоровье
В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор
Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.
Вести.Ru 04:17
Происшествия
В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице
В одной из больниц Абакана выявили массовую вспышку заболевания коронавирусом - заразились 34 пациента отделения травматологии.
Российская газета 03:03
Происшествия
В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»
Радиостанция пока не прокомментировала кончину главреда. Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора.
Известия 04:22
Общество
Бельгия с 4 мая начинает поэтапную отмену карантина
В Бельгии коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку
Российская газета 04:02
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08
Здоровье
Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»
Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.
ФАН вчера в 17:18
Общество
Коронавирусом за сутки заболели 20 человек в Саратовской области
Медики за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
ФАН 03:49
Экономика
Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева
Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Общество
В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 23 апреля в 05:24
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12