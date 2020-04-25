Политика

ToDay News UfaToDay News UfaВ Китае власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

В Северную Корею власти Китая направили группу медэкспертов. Как сообщает ToDay News Ufa, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. Это было сделано из-за появившейся ранее информацией о вероятных проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына.
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СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

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Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии

Lenta.ruвчера в 20:23

Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

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РБКвчера в 21:44

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Эхо Москвывчера в 20:06

Reuters: Китай направил в КНДР медицинских экспертов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

ТАССвчера в 19:11
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Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
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Общество

Все факультеты МГУ объединят в 14 высших школ

Руководство университета планирует объединить все 40 факультетов, лаборатории и институты в 14 высших школ.
Полит.ру вчера в 10:02
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Общество

Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 13:44
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Армия и оружие

Подмосковье запросило помощь в борьбе с коронавирусом у Минобороны

Глава региона попросил направить военные медицинские бригады медиков для помощи в региональных больницах.
Live24 вчера в 10:49
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Общество

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС 03:55
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Происшествия

Полицейского задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

В пятницу, 24 апреля, адвоката задержали в Москве при передаче денег. Также в течение нескольких часов задержали сотрудника МВД.
Москва 24 вчера в 18:08
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Общество

Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

В регионах России граждане смогут заказать цифровой пропуск для посещения работы только на 24 часа, отметили в Минкомсвязи, говоря о системе, которая была разработана ведомством из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 09:09
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Здоровье

В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор

Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.
Вести.Ru 04:17
Происшествия

В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице

В одной из больниц Абакана выявили массовую вспышку заболевания коронавирусом - заразились 34 пациента отделения травматологии.
Российская газета 03:03
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Происшествия

В Магаданской области полицейские спасли из снежного плена 35 человек

МВД медиа 01:00
Происшествия

В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51
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Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
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Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»

Радиостанция пока не прокомментировала кончину главреда. Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора.
Известия 04:22
Общество

Бельгия с 4 мая начинает поэтапную отмену карантина

В Бельгии коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Происшествия

На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку

Российская газета 04:02
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей

Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08
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Здоровье

Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»

Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.
ФАН вчера в 17:18
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Общество

Коронавирусом за сутки заболели 20 человек в Саратовской области

Медики за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
ФАН 03:49
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Экономика

Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
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Кино

На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом

REGNUM 02:35
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

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Общество

В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
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Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
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В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 23 апреля в 05:24
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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