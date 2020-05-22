Экономика
Газета.RuКитайская экономика откатилась на 40 лет назад
Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%. Тем не менее власти республики намерены наращивать оборонный бюджет, достроить "среднезажиточное общество" и покончить с нищетой. России следует ожидать сокращения взаимной торговли с соседом.
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Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года
Интерфаксвчера в 01:20
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Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 21 мая в 13:35
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК вчера в 11:08
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости вчера в 10:43
Общество
В Кузбассе выявили еще 15 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 15 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:24
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
Известия вчера в 04:55
Общество
За сутки в Якутске зафиксированы 75 случаев заражения коронавирусом
Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, растет количество зараженных в городе Якутске — 75 случаев на сегодня, 23 мая.
ИА ЯСИА вчера в 23:19
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera 21 мая в 12:40
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily вчера в 07:57
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Авто
Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300
Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.
Car.ru 21 мая в 02:20
Политика
Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни
Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ вчера в 09:33
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Как стало известно СМИ, в рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается разрешить до конца 2020 года выходить на досрочную пенсию гражданам, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых.
Наша версия 20 мая в 03:40
Кино
Чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» смутил российских зрителей
Российские зрители высказали недовольство князем Ростовым в сериале «Великая». Впечатлениями поделились пользователи Twitter.
Mockva.ru 21 мая в 11:46
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 53 и достигло 1595, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Здоровье
Тамбовский губернатор: количество инфекционных коек увеличим до 1007
Тамбовские власти планируют увеличить количество инфекционных коек в регионе с 663 до 1007 единиц, сообщил в пятницу на брифинге глава администрации области Александр Никитин.
РИА Новости вчера в 13:03
Экономика
ФНС упростила подачу заявлений на получение субсидий для ИП
Федеральная налоговая служба России упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей.
Компания 21 мая в 15:32
Общество
Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама
Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.
Юга.ру вчера в 16:42
Культура
Россиянам покажут героиновую эпидемию в США и концерт Преснякова
Онлайн-кинотеатр Okko покажет концерт Владимира Преснякова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 00:00