Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка сообщило о взыскании рекордного штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Регулятор начал расследование в отношении компании в конце 2020 года.

С чего всё началось Государственное управление по контролю за рынком Китая наложило штраф на компанию Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства, говорится на сайте регулятора. РБК 22:51