Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ

Власти Китая оштрафовали Alibaba почти на $3 млрд за монополию

Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка сообщило о взыскании рекордного штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Регулятор начал расследование в отношении компании в конце 2020 года.В источнике
Евразия Daily
Общественная служба новостей
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
РИА Новости
Телеканал 360°
РБК
Газета.Ru
Life.ru
Вести.Ru
С чего всё началось
Государственное управление по контролю за рынком Китая наложило штраф на компанию Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства, говорится
 на сайте регулятора.

Подробнее о событии

Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордные $2,78 млрд

РБК22:51

Власти Китая оштрафовали Alibaba почти на $3 млрд за монополию

Коммерсантъ22:29

Китайский регулятор оштрафовал компанию Alibaba на рекордную сумму

РЕН ТВ21:44

Власти КНР оштрафовали Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму

Lenta.ru22:19

Власти Китая оштрафовали Alibaba за монополию на сумму $2,78 млрд

RT на русском22:24

Власти Китая оштрафовали Alibaba на $2,78 миллиарда

РИА Новости21:41

Alibaba считает правильным решение властей Китая о штрафе в $2,78 млрд

ТАСС22:29
Интересное

Политолог Сергей Марков рассказал о возможном сценарии войны России и НАТО

Марков считает, что сначала может начаться война "по украинскому сценарию", далее, уже более серьезно, "по американскому", армии ЛНР и ДНР будут терпеть поражение, в боевых действиях появятся турецкие беспилотники.
Аргументы неделивчера в 13:17

Российская телеведущая Ксения Бородина попала в больницу после выстрела в театре в Москве

Бородина поделилась со своими подписчикам Instagram, что совсем недавно в театре на представлении с участием Ренаты Литвиновой, получила сильный испуг, из-за неожиданного выстрела-хлопка раздавшегося во время представления.
ГЛАС.RU6 апреля в 18:14

Авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц из-за ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники.
Интерфаксвчера в 12:44

Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать

Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
РИА Новости19:11

Вышел трейлер супергеройского сериала Netflix «Наследие Юпитера»

Netflix показал первый трейлер грядущего супергеройского сериала Наследие Юпитера, основанного на одноименном комиксе Марка Миллара.В центре повествования находится несколько поколений супергероев.
Inc-news.ru8 апреля в 13:15