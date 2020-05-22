Экономика

РБКРБКВласти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Китай решил не устанавливать целевой показатель роста ВВП на 2020 год

Вести.Ru01:52

Китай не установил цели по ВВП на 2020 год

Коммерсантъвчера в 23:08

Китай отказался от целевого показателя роста ВВП страны из-за коронавируса

Ведомости01:00

В Китае открылся 13-й Национальный народный конгресс

Российская газета00:06

Новости Китая, утро: ВСНП и инструменты постэпидемического возрождения экономики

ЭКДвчера в 23:57

Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года

Интерфакс01:20

Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП

Газета.Ruвчера в 21:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
1
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
638
Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
136
Происшествия

Владельца журнала «Флирт» снова заподозрили в организации проституции

Известия вчера в 05:11
1
Футбол

Воспитанник «ПСЖ» скончался в возрасте 24 лет

В четверг в Париже в возрасте 24 лет скончался бывший футболист «ПСЖ» Жордан Диакисе.
Sport24.ru 06:05
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
564
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
286
Происшествия

В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов

РИА Новости 06:45
32
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
618
Общество

В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16
71
Общество

17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого назначено в Мосгорсуде на 17 июня", - сообщил представитель суда.
Газета.Ru 07:09
Общество

Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области

В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:24
17
Общество

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
24
Происшествия

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Lenta.ru 06:05
Общество

Родители выпускников школ оценили решение о переносе ЕГЭ

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в стране начнётся 29 июня, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что аттестаты выдадут всем выпускникам до 15 июня.
Life.ru вчера в 14:28
1,9K
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
165
Музыка

Клип Little Big UNO стал самым «быстрорастущим» в истории Евровидения

Всего за два месяца видео набрало 100 миллионов просмотров Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik".
АМИТЕЛ 07:05
823
Политика

Украина продлила Зюганову запрет на въезд в страну на три года

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о запрете въезда в страну в отношении 41 иностранца, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и композитор и продюсер Максим Фадеев.
ТАСС 07:34
Происшествия

Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова

Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена.
Интерфакс 04:25
63
Экономика

Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
101
Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

RT на русском 05:36
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
1,9K
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,1K
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах планируется провести 4 июля

Всероссийский выпускной в вузах ориентировочно пройдет 4 июля в режиме онлайн.
Don24 06:58
41
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
1,3K
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,3K
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
570
Путешествия

Стало известно об условиях допуска туристов на отдых в Турции

Турецкие отели готовят инфраструктуру в ожидании первых туристов.
News.ru 05:43
12
Политика

Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах коронавируса

Президент США Дональд Трамп распорядился на три дня приспустить флаги на федеральных зданиях в США в память о жертвах пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 19:39
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное