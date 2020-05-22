Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

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