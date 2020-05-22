Экономика
РБКВласти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса
Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Экономика
Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости вчера в 09:57
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
Политика
Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных
Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
Происшествия
Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
Интерфакс 06:16
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Футбол
У Погребняка обнаружили коронавирус
Lenta.ru 04:36
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Здоровье
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19
Российская газета 01:20
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Происшествия
Красноярских следователей обвиняют в пытках подростков
По предварительным данным следствия, в апреле 2019 года из служебного кабинета следователя украли ноутбук.
REGNUM 06:49
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Здоровье
Оренбургский врач занесен в Книгу рекордов России
Рекордсменом стал врач-трансфузиолог Оренбургского областного онкологического диспансера Юрий Федорович Шкуропатов.
Вестирама.ру 03:08
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность заявлением США о выходе из договора по открытому небу и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.
РИА Новости 06:42
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Здоровье
Мэр Дербента предложил сменить руководство больницы, где лечат больных с COVID-19
Глава Дербента Хизри Абакаров предложил сменить руководство Центральной городской больницы, которая, по данным местных властей, стала одним из источников заражения коронавирусной инфекцией.
Это Кавказ 06:49
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Спорт
DayZ стала временно бесплатной в Steam
CyberSport.ru вчера в 17:28
Общество
Госдума установила особенности возврата денег за туры
Москва, 21 мая 2020, 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM вчера в 06:31