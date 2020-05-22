Экономика

РБКРБКВласти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

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Новости Китая, утро: ВСНП и инструменты постэпидемического возрождения экономики

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Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
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На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
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Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность заявлением США о выходе из договора по открытому небу и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.
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Мэр Дербента предложил сменить руководство больницы, где лечат больных с COVID-19

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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
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