Экономика

РБКРБКВласти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

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