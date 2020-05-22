Экономика
РБКВласти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса
Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Ведомости 06:42
Происшествия
Силовики проводят спецоперацию против боевиков в Дагестане
Коммерсантъ 07:37
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Музыка
Клип группы Little Big на песню Uno собрал 100 млн просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2020, за два месяца набрал более 100 млн просмотров на YouTube.
Наш Брянск.Ru 06:47
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином
Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.
Газета.Ru 05:45
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Газета.Ru вчера в 08:48
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Футбол
Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»
Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.5
Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
MobiDevices вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Энергетика
Цены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов.
ИА Новороссия 02:55
Общество
Сеул сообщил о новом исчезновении Ким Чен Ына
В Южной Кореи заявили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь исчез из публичного пространства.
Московский Комсомолец 05:42
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 06:48
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском 05:36
Политика
Украина продлила Зюганову запрет на въезд в страну на три года
Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о запрете въезда в страну в отношении 41 иностранца, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и композитор и продюсер Максим Фадеев.
ТАСС 07:34
Происшествия
В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома
Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости вчера в 09:16
Армия и оружие
Новые комплексы «Ярс» получат два полка Барнаульского соединения РВСН
Военное дело 04:25
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Evo-rus.com 02:59