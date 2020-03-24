Коронавирус
Говорит МоскваВласти Китая отменяют карантин в провинции Хубэй
С 8 апреля карантин отменят в административном центре провинции — Ухани, с которого началось распространение коронавируса.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Китай с 25 марта снимет карантин с провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса, сообщает региональный штаб по контролю за вирусом.Ведомости03:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Общество
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.
Шоу-бизнес
От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе
На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Игры
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Общество
Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции
В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
Авто
Представленная в России марка Datsun уходит из Индонезии и Индии
Накануне стало известно о том, что «народная» марка Datsun покидает Индонезию: был остановлен конвейер завода в Пурвакарте.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта
Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян
ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Общество
В центре российского города обнаружили фашистский бункер
Специалисты провели обследование подземелья, они установили, что бункер построили в период оккупации города.
Происшествия
На Урале нашли сбежавших из Сочи граждан с подозрением на коронавирус
Пойманные на Урале граждане находились в Сочи на самоизоляции.
Авто
Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования
Общество
Еще одна пензячка госпитализирована с подозрением на коронавирус
Напомним, что в Пензе зарегистрирован один случай болезни коронавирусом.
Политика
Уволенный глава офиса Зеленского заразился коронавирусом
Уволенный глава офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусом во время отдыха на французском курорте Куршевель.
Экономика
«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка
23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
В ДНР оценили решение властей России разрешить въезд жителям Донбасса
Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики считает важной гуманитарной инициативой распоряжение, разрешающее жителям ДНР въезд в Россию.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.