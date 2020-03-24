с чего всё началось

С 8 апреля карантин отменят в административном центре провинции — Ухани, с которого началось распространение коронавируса.

Общество Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.

Общество В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.

Игры Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".

Общество Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".

Общество В России подскочили продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.

Политика Уволенный глава офиса Зеленского заразился коронавирусом Уволенный глава офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусом во время отдыха на французском курорте Куршевель.