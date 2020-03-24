Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВласти Китая отменяют карантин в провинции Хубэй

С 8 апреля карантин отменят в административном центре провинции — Ухани, с которого началось распространение коронавируса.
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с чего всё началось
Китай с 25 марта снимет карантин с провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса, сообщает
 региональный штаб по контролю за вирусом.
Ведомости03:16

Подробнее о событии

В Китае отменяют карантин в провинции Хубэй

Газета.Ru04:08

Китайские власти анонсировали отмену ограничений в регионе, где появился новый коронавирус

Эхо Москвы05:03

Китай снимет карантин с провинции Хубэй 25 марта

ТАСС01:59

Власти Китая отменят карантин в провинции Хубэй

Ведомости03:16

Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй

Коммерсантъ02:30

Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта

Российская газета02:13

Китай решил открыть победивший коронавирус Ухань

Lenta.ru03:19
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Общество

Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране

Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.
Российская газета 08:12
Шоу-бизнес

От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе

На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Mockva.ru вчера в 13:23
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Политика

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

REGNUM 07:24
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Игры

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Инфорос вчера в 12:03
Общество

Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции

В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:54
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Общество

Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:20
Происшествия

Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши

Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
Ведомости 08:25
Наука

Появились новые данные о лабораторном происхождении коронавируса

Дни24 04:12
Авто

Представленная в России марка Datsun уходит из Индонезии и Индии

Накануне стало известно о том, что «народная» марка Datsun покидает Индонезию: был остановлен конвейер завода в Пурвакарте.
CarsWeek.ru 07:34
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 миллионов за фильм про Крымский мост

ФедералПресс 07:31
Финансы

ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Аргументы недели вчера в 07:35
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Вести.Ru 06:12
Общество

В центре российского города обнаружили фашистский бункер

Специалисты провели обследование подземелья, они установили, что бункер построили в период оккупации города.
Взгляд.ру 08:04
Происшествия

На Урале нашли сбежавших из Сочи граждан с подозрением на коронавирус

Пойманные на Урале граждане находились в Сочи на самоизоляции.
Краснодарские известия 06:58
Авто

Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования

CarsWeek.ru вчера в 17:16
Общество

Еще одна пензячка госпитализирована с подозрением на коронавирус

Напомним, что в Пензе зарегистрирован один случай болезни коронавирусом.
ПензаСМИ 05:39
Политика

Уволенный глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

Уволенный глава офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусом во время отдыха на французском курорте Куршевель.
Lenta.ru 08:09
Экономика

«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка

23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
Ведомости вчера в 16:22
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

В ДНР оценили решение властей России разрешить въезд жителям Донбасса

Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики считает важной гуманитарной инициативой распоряжение, разрешающее жителям ДНР въезд в Россию.
ФАН вчера в 09:05
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
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