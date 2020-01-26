Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики Ма Сяовэй.
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Заразность коронавирусом увеличивается в Китае

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Коронавирус стал сильнее. Теперь он передается быстрее

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Власти Китая предупредили об ускорении эпидемии коронавируса

Российская газета03:40

Коронавирус 2019-nCoV адаптировался к человеку и усилил способность к передаче

Вести.Ru03:35

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В Китае сообщили об усилении способности коронавируса передаваться от человека к человеку

ТАСС03:27

В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче

РИА Новости03:16
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В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом

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Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
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Российский теннисист Карен Хачанов признался, что разочарован вылетом с Australian Open и пожелал удачи всем российским спортсменам, продолжающим борьбу на турнире.
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Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

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«Лацио» впервые за 19 лет борется за скудетто. И это совсем неслучайно

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У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
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Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35

В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай.
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Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
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