Здоровье
RT на русскомВ Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики Ма Сяовэй.
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Общество
Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов
Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди.
Футбол
«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Бэйла
Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" хочет оформить трансфер вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Общество
Старт ракеты «Союз» с космодрома в Плесецке отменен
Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк отложен, предварительно, до 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Политика
Украина начала виртуально получать российский газ из Польши
Газ начал поступать на Украину по "виртуальному реверсу" из Польши, в скором времени к ней присоединятся Словакия и Венгрия, рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
Общество
В США подтвержден третий случай заболевания коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания коронавирусом на территории страны.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Хоккей
Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ
Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.
Здоровье
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Теннис
Карен Хачанов: Сезон только начался, впереди еще много турниров
Российский теннисист Карен Хачанов признался, что разочарован вылетом с Australian Open и пожелал удачи всем российским спортсменам, продолжающим борьбу на турнире.
Политика
Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
Общество
Астролог поделился, что ждет в 2020 году каждый знак
Голливудский астролог рассказал, что ожидает в Китайском новом году, приход которого отмечается 25 января, каждый знак.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Происшествия
У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Финансы
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35
В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.