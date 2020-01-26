Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики Ма Сяовэй.

В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Общество Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди.

Общество Старт ракеты «Союз» с космодрома в Плесецке отменен Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк отложен, предварительно, до 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Украина начала виртуально получать российский газ из Польши Газ начал поступать на Украину по "виртуальному реверсу" из Польши, в скором времени к ней присоединятся Словакия и Венгрия, рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

Политика Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.

Фигурное катание Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Финансы Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

Армия и оружие Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года» Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».

Происшествия Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35 В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.