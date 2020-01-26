Здоровье
РБКВласти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться. Об этом на пресс-конференции заявил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, передает Reuters.
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Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Культура
Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что не исключает, что займется продюсированием других артистов, однако не стал раскрывать имена тех, с кем хотел бы поработать.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Здоровье
В Китае начали разработку вакцины от нового коронавируса
Китайские ученые начали работу на вакциной, которая должна защитить от нового типа коронавируса.
Происшествия
Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Политика
Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства
Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
Биатлон
Драчёв — о результатах российских биатлонистов: надо постараться исправить ситуацию до ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал антирекорд отечественных биатлонистов по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Биатлон
Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира
Наука
Ядерные испытания помогли понять, чем питаются орхидеи
Здоровье
В Китае назвали симптомы нового коронавируса
Кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает агентство «Синьхуа».
Футбол
«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина
На что 48-летний Слуцкий ответил в комментариях Instagram: «Сава, но если спалил, то можно было бы и не выкладывать».
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Здоровье
Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин
Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Общество
В Великобритании показали посвященную Brexit монету
Уточняется, что тогда же около трех миллионов монет, посвященных Brexit, поступят в банки, магазины и почтовые отделения по всей стране.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Происшествия
В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук
Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.