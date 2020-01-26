Здоровье

РБКРБКВласти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться. Об этом на пресс-конференции заявил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, передает Reuters.
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Пик эпидемии еще впереди. Власти КНР рассказали все, что им известно о новом коронавирусе

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Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
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Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
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Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
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В Китае начали разработку вакцины от нового коронавируса

Китайские ученые начали работу на вакциной, которая должна защитить от нового типа коронавируса.
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Происшествия

Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

Газета.Ru 10:32
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
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Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
РБК 10:27
Политика

Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства

Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
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Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

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РИА Новости 08:39
Биатлон

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал антирекорд отечественных биатлонистов по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира.
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Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
РБК 07:48
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
РЕН ТВ вчера в 20:19
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира

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Ядерные испытания помогли понять, чем питаются орхидеи

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Здоровье

В Китае назвали симптомы нового коронавируса

Кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает агентство «Синьхуа».
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«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина

На что 48-летний Слуцкий ответил в комментариях Instagram: «Сава, но если спалил, то можно было бы и не выкладывать».
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Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
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Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин

Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
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В Великобритании показали посвященную Brexit монету

Уточняется, что тогда же около трех миллионов монет, посвященных Brexit, поступят в банки, магазины и почтовые отделения по всей стране.
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Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
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В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук

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