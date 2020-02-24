Общество

Газета.RuГазета.RuВ Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
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Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Интерфакс12:43

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

РИА Новости12:30

Посол КНР в России рассказал о разработанной в Китае вакцине против коронавируса

ТАСС03:42

Посол Китая в России заявил о разработанной в КНР вакцине от коронавируса

РБК04:11

Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

Lenta.ru03:39

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Известия02:51

Посол сообщил о разработанной Китаем эффективной вакцине от коронавируса

Коммерсантъ02:49
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
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Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
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На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
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Наука

Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
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Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Экономика

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
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Происшествия

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
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Хоккей

Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США

Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Газета.Ru 12:46
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Российская газета 12:30
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru 22 февраля в 12:27
Политика

Проект соглашения о прекращении огня в Ливии подготовили в Женеве

Проект соглашения прекращения боевых действий в Ливии подготовили в ходе второго раунда межливийских переговоров в Женеве.
Красная весна 07:08
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Astera 12:09
Армия и оружие

При авиаударе в Идлибе погибли 13 турецких военных

Турецкий военный источник сообщил, что при авиаударе в сирийской зоне деэскалации Идлиб погибли не менее 13 турецких военных.
Московский Комсомолец 09:22
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
BFM.ru вчера в 01:02
Хоккей

Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
МР7.ру 09:16
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос 04:46
Гаджеты

Работу новой iOS 14 показали на iPhone 11 Pro Max

Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) выложил в интернет видео, на котором продемонстрировал раннюю внутреннюю тестовую сборку iOS 14 на iPhone 11 Pro Max.
Live24 02:58
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Гаджеты

Официально объявлено о прекращении продаж Redmi K20 Pro

Руководство Xiaomi официально объявило о завершении продаж флагманского смартфона Redmi K20 Pro. Аппарат дебютировал в конце мая 2019 года.
Goroday.ru 11:58
Происшествия

Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает TMZ Sports.
Спорт-Экспресс 12:45
Авто

Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung

"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Новые автомобили 00:05
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today 08:24
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаки террористов на поселение Найраб в Идлибе

Правительственная армия Сирии отразила атаку террористических формирований на поселение Найраб в провинции Идлиб.
РЕН ТВ 12:50
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс 12:13
Политика

Стало известно, что Путин подарил Трампу в 2018 году

Отмечается, что президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных чемпионату мира по футболу в России.
Вечерняя Москва 12:13
Футбол

В Италии хотят до 1 марта проводить футбольные матчи без зрителей

Федерация футбола Италии (FIGC) обратится к властям страны с просьбой проводить матчи чемпионата без зрителей, сообщает Sky TG24.
Газета.Ru 10:09
Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм»

Чемпионат Англии 27-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru 22 февраля в 02:30
Футбол

«Брэдфорд» разорвал контракт с игроком, которого обвинили в педофилии

Английский "Брэдфорд" разорвал контракт с игроком Тайреллом Робинсоном, которого обвинили в педофилии, сообщает BBC.
Газета.Ru 12:40
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