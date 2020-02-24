Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.

В Китае разработали вакцину от коронавируса

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