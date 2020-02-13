Здоровье
Газета.RuВласти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19. 14840 новых случаев заражения и 242 смерти - таковы данные на утро 13 февраля.
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«Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть», - сказано в сообщении Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубея.Ридусвчера в 22:33
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Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Происшествия
В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой
В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек.
Здоровье
Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз
В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Интернет
Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах
Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Гаджеты
Перечислены преимущества нового смартфона Samsung Z Flip
В пресс-релизе технологический гигант утверждает, что эта модель является первенцем линейки Galaxy Z, и пока неизвестно, какие ещё смартфоны будут в неё входить.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Наука
Палеонтологи нашли «переходное звено» между осами и пчелами
Пчелы играют колоссальную роль в жизни большинства современных экосистем.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии
Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком груди. Доктора диагностировали у нее четвертую стадию онкологии.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Кино
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Теннис
Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
Шоу-бизнес
Петросян перевел Степаненко миллиард рублей
Юмористка Елена Степаненко получила от экс супруга, артиста Евгения Петросяна, миллиард рублей.
Политика
Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое
Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Происшествия
Санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина
Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из больницы женщину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе судов города.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.