Здоровье

Газета.RuГазета.RuВласти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19. 14840 новых случаев заражения и 242 смерти - таковы данные на утро 13 февраля.
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«Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть», - сказано в сообщении
 Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубея.
Ридусвчера в 22:33

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Сито стало мельче: о росте заболевших коронавирусом

REGNUM01:46

Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

РИА Новости01:12

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:29

В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом

ТАСС02:17

Власти Китая сообщили о резком росте смертей от коронавируса

РЕН ТВвчера в 22:11

Власти Китая объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

Интерфаксвчера в 20:32

Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

RT на русскомвчера в 20:05
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Политика

Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны.
Известия вчера в 18:07
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Происшествия

В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой

В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек.
Ведомости вчера в 20:52
Здоровье

Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
НТР 24 вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском вчера в 02:28
Интернет

Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах

Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Банки.ру вчера в 09:00
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.
РБК 01:00
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом».
РБК 11 февраля в 12:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru 11 февраля в 02:15
Гаджеты

Перечислены преимущества нового смартфона Samsung Z Flip

В пресс-релизе технологический гигант утверждает, что эта модель является первенцем линейки Galaxy Z, и пока неизвестно, какие ещё смартфоны будут в неё входить.
Профиль вчера в 03:23
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника

Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости вчера в 10:48
Наука

Палеонтологи нашли «переходное звено» между осами и пчелами

Пчелы играют колоссальную роль в жизни большинства современных экосистем.
Naked Science 00:45
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии

Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком груди. Доктора диагностировали у нее четвертую стадию онкологии.
ФАН 11 февраля в 13:50
Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Коммерсантъ вчера в 12:55
Происшествия

СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

RT на русском 02:15
Кино

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта

Москва 24 01:40
Теннис

Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
GoTennis.ru 01:50
Шоу-бизнес

Петросян перевел Степаненко миллиард рублей

Юмористка Елена Степаненко получила от экс супруга, артиста Евгения Петросяна, миллиард рублей.
DailyShow.Ru вчера в 15:08
Политика

Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое

Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Грани.ру вчера в 03:29
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском вчера в 08:08
Происшествия

Санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина

Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из больницы женщину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе судов города.
РЕН ТВ 02:11
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com 11 февраля в 05:17
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
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