с чего всё началось

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19. 14840 новых случаев заражения и 242 смерти - таковы данные на утро 13 февраля.

Политика Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Экономика Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%. Об этом свидетельствует ежеквартальный опрос (есть у РБК), который проводится в рамках исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», где Иванов рассматривается как условный представитель среднего класса.

Общество Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.

Общество В России предложили запретить шуметь днем Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.

Гаджеты Перечислены преимущества нового смартфона Samsung Z Flip В пресс-релизе технологический гигант утверждает, что эта модель является первенцем линейки Galaxy Z, и пока неизвестно, какие ещё смартфоны будут в неё входить.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Политика Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.