Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВласти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса

Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times. Работа аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.
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Власти Китая закрыли выезд из Уханя из-за коронавируса

Интерфакс02:36

Китайские власти сегодня утром запретили без особой надобности покидать город жителям Уханя

Эхо Москвы01:03

В городе Ухань, где началось распространение вируса, остановят транспорт и закроют выезд

Дождьвчера в 15:39

В Китае закрыли родину коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:55

Выезд из китайского Уханя блокировали из-за распространения вируса

Ферганавчера в 16:44

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

РБКвчера в 15:11

В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса

Росбалтвчера в 13:59
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Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Футбол

Доменико Тедеско прокомментировал стычку Джано и Мельгарехо

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением по поводу стычки Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».
Bookmaker-ratings.ru 01:53
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Гаджеты

Xiaomi займется производством оружия

По словам компании, устройство в первую очередь предназначается для людей, которые очень любят активный отдых.
Ferra 01:05
Политика

Суд признал незаконным выговор майору космических войск РФ из-за пчелы

Суд признал незаконным выговор начальнику отдела материального обеспечения войсковой части №14272 (Тамбовская область) майору Игорю Ряскову.
БИЗНЕС Online 02:47
Наука

Древние невиданные ранее вирусы обнаружены в Тибетском леднике

Древние, неизученные вирусы обнаружены в Тибетском леднике. Они поступили в лабораторию к ученым для дальнейшего изучения.
ToDay News Ufa вчера в 21:44
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Армия и оружие

Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе

Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
RT на русском вчера в 12:14
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Происшествия

В России госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Оба госпитализированных прилетели в Пулково из Китая.
Рифей-Пермь вчера в 11:40
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Авто

Новый Citroen С4 Cactus впервые вышел на тесты

Обновленный Citroen С4 Cactus удалось сфотографировать во время прохождения испытаний.
Car.ru вчера в 05:49
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Политика

Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
РБК 03:05
Общество

Guardian: смартфон главы Amazon взломали c аккаунта саудовского принца

Сообщение, отправленное с аккаунта наследника престола Саудовской Аравии, позволило взломать смартфон получателя — главы Amazon, владельца газеты Washington Post и богатейшего человека планеты, Джеффа Безоса.
Вести.Хайтек вчера в 00:43
Футбол

Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
Gazeta.SPb вчера в 16:11
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Футбол

Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ

Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:48
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
РИА Новости 00:43
Гаджеты

Уникальная раскладушка Motorola выходит 6 февраля

Lenovo в ноябре прошлого года представила гибкий смартфон Motorola Razr 2019, который должен был поступить в продажу под конец 2019 года.
iXBT.com вчера в 21:53
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
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