Общество
БИЗНЕС OnlineВласти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса
Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times. Работа аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.
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Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Футбол
Доменико Тедеско прокомментировал стычку Джано и Мельгарехо
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением по поводу стычки Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Гаджеты
Xiaomi займется производством оружия
По словам компании, устройство в первую очередь предназначается для людей, которые очень любят активный отдых.
Политика
Суд признал незаконным выговор майору космических войск РФ из-за пчелы
Суд признал незаконным выговор начальнику отдела материального обеспечения войсковой части №14272 (Тамбовская область) майору Игорю Ряскову.
Наука
Древние невиданные ранее вирусы обнаружены в Тибетском леднике
Древние, неизученные вирусы обнаружены в Тибетском леднике. Они поступили в лабораторию к ученым для дальнейшего изучения.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе
Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
Здоровье
Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Происшествия
В России госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Оба госпитализированных прилетели в Пулково из Китая.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Общество
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
Происшествия
В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей
По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
Авто
Новый Citroen С4 Cactus впервые вышел на тесты
Обновленный Citroen С4 Cactus удалось сфотографировать во время прохождения испытаний.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Политика
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
Общество
Guardian: смартфон главы Amazon взломали c аккаунта саудовского принца
Сообщение, отправленное с аккаунта наследника престола Саудовской Аравии, позволило взломать смартфон получателя — главы Amazon, владельца газеты Washington Post и богатейшего человека планеты, Джеффа Безоса.
Футбол
Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Футбол
Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ
Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
Гаджеты
Уникальная раскладушка Motorola выходит 6 февраля
Lenovo в ноябре прошлого года представила гибкий смартфон Motorola Razr 2019, который должен был поступить в продажу под конец 2019 года.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.