Общество

РБКРБКВласти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.
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Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

РБК15:11

В Китае закрыли родину коронавируса

Lenta.ru15:55

Китай закрыл от вируса Ухань

Накануне.Ru16:44

В Китае закрыли родину коронавируса

Мойка7817:45

Выезд из китайского Уханя блокировали из-за распространения вируса

Фергана16:44

Китайский Ухань, ставший родиной кроновируса 2019-nCoV, закрыли на карантин

Online47.ru18:17
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Политика

Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
RT на русском 17:17
Общество

В Минкомсвязи обсудят бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам

Минкомсвязь не исключает, что в рамках реализации проекта «Доступный интернет» будет предоставлен бесплатный доступ для россиян к соцсетям, мессенджерам и поисковикам.
ФедералПресс вчера в 07:35
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Авто

УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Автоновости дня вчера в 12:45
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Известия 13:52
Происшествия

Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился

У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
RT на русском 11:56
Футбол

«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии

«Ювентус» в рамках 1/16 кубка Италии по футболу с крупным счетом обыграл «Рому». Матч, который состоялся в Турине, завершился со счетом 3:1.
РБК 18:11
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.
Чемпионат 16:23
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков со льдины на Сахалине

МЧС распространило видео спасательной операции на Сахалине, где с отколовшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков.
РБК 02:46
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс вчера в 13:20
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:42
Гаджеты

Новое поколение приставки Xbox Series X показали на «живых» фото

Приставка нового поколения Xbox Series X от бренда Microsoft представлена на «живых» фотографиях.
NewInform 11:39
Космос

В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов

В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Новый День 05:54
Экономика

«Гиря на ногах у Мишустина»: как Белоусов подвинул Силуанова и к чему теперь готовиться бизнесу

Перед Силуановым стояла задача бюджетной консолидации и жесткой экономии средств, сейчас конъюнктура поменялась, приоритетом стало экономическое развитие — нужно перезапустить рост, а для этого требуется другая квалификация, объясняет другой чиновник.
Forbes вчера в 14:17
Происшествия

Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

REGNUM 12:55
Финансы

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС 15:56
Армия и оружие

Боевики трижды атаковали сирийские войска в Идлибе, есть жертвы

Боевики из террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещенная организация в РФ) трижды атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
РЕН ТВ 12:09
Наука

Магнитное поле Земли оказалось примерно на миллиард лет старше

ToDay News Ufa вчера в 06:36
Культура

О том, кто мог стать министром культуры

Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Давыдов.Индекс 14:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Bookmaker-ratings.ru 08:36
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

RT на русском 12:21
Киберспорт

Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Inc-news.ru вчера в 17:58
Футбол

Никола Влашич: «Из шести матчей группового турнира Лиги Европы мы пять провели с преимуществом»

Футболист рассказал о том, как стал лидером команды и прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Bobsoccer вчера в 07:59
Энергетика

Топливо дорожает в оптовом сегменте

Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
Коммерсантъ вчера в 14:11
Технологии

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру 15:01
Футбол

Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Вести.Ru 07:12
Музыка

Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»

Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
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