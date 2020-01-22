Общество

РБКРБКВласти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.
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Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

РБК15:11

В Китае закрыли родину коронавируса

Lenta.ru15:55

Китай закрыл от вируса Ухань

Накануне.Ru16:44

Город-источник нового коронавируса в Китае официально закрыли

АБН18:49

В Китае закрыли родину коронавируса

Мойка7817:45

Выезд из китайского Уханя блокировали из-за распространения вируса

Фергана16:44

Китайский Ухань, ставший родиной кроновируса 2019-nCoV, закрыли на карантин

Online47.ru18:17
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Фигурное катание

Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезона

Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира.
РИА Новости вчера в 01:40
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС 10:42
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Политика

Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА

Свободная Пресса 19:56
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Политика

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

РБК 03:37
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Энергетика

Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3

Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители.
Коммерсантъ 05:12
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 20:05
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК 13:33
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Газета.Ru 12:46
Спорт

Российские ватерполисты проиграли венграм в четвертьфинале ЧЕ

News.ru 14:55
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Российская газета 11:23
Технологии

Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма

Вести.Хайтек вчера в 09:12
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Космос

Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу

Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 11:06
Экономика

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Известия 19:04
Космос

Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп

В КНР окончательно введён в эксплуатацию самый большой и чувствительный в мире одиночный радиотелескоп.
Вести.Наука 09:10
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Игры

Серия Half-Life стала временно бесплатной в Steam

Inc-news.ru вчера в 18:56
Финансы

Курс доллара на Мосбирже превысил 62 рубля

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,23% и достиг 62,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:35
Политика

Украина потребовала денег в Давосе

Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес

Волочкова собралась замуж за сына Никаса Сафронова

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, предложил руку и сердце Анастасии Волочковой.
Pravda.Ru 08:48
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Общество

Айсен Николаев работает в Эвено-Бытантайском районе Якутии

Глава республики Айсен Николаев прибыл 22 января в Эвено-Бытантайский район, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 вчера в 22:03
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Политика

Генсек ООН назвал четырех угрожающих миру «всадников Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время существуют четыре «всадника Апокалипсиса», которые угрожают всему миру.
РБК 20:59
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