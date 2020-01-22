Общество

РБКРБКВласти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

РБК15:11

Власти Уханя приостановят сообщение с городом из-за вируса

Интерфакс15:01

Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город

Российская газета14:03

Жителям Уханя запретили покидать город из-за коронавируса

Газета.Ru14:35

СМИ сообщили о запрете жителям Ухани покидать город из-за коронавируса

РИА Новости14:09

СМИ: Власти Китая 23 января запретят жителям Ухани покидать город

RT на русском14:53

Жителям Уханя запретят покидать город из-за вспышки пневмонии

ТАСС13:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Авто

Загадочный кроссовер Renault засняли в Барселоне

SpeedMe вчера в 01:41
Футбол

Мирча Луческу: «Думаю, Кокорин уже не вернется в „Зенит“»

Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился с «СЭ» своим взглядом на ситуацию с трансфером нападающего петербургского клуба Александра Кокорина в «Сочи».
Спорт-Экспресс 07:20
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
Политика

Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
ФАН 13:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru 04:30
Происшествия

В Калифорнии разбился самолет, на борту которого были четыре человека

ТАСС 16:43
Политика

Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова

Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Городской ревизор вчера в 11:01
Технологии

Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма

Вести.Хайтек вчера в 09:12
Экономика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение

Рамблер вчера в 01:35
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Гаджеты

Новое поколение приставки Xbox Series X показали на «живых» фото

Приставка нового поколения Xbox Series X от бренда Microsoft представлена на «живых» фотографиях.
NewInform 11:39
Фигурное катание

Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Коммерсантъ 16:39
Авто

Plan S: к 2025 году KIA создаст 11 новых электромобилей

Picsnews.net 20 января в 06:28
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Технологии

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру 15:01
Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус вчера в 08:07
Кино

Кинокритики признали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

Кавказский узел 15:48
Шоу-бизнес

Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения

Меган Маркл лишили доступа к королевской сокровищнице Елизавета II даже настаивала на том, чтобы Маркл вернула свое обручальное кольцо, но той удалось оставить украшение у себя.
DailyShow.Ru 15:19
Армия и оружие

Трамп с самого начала скрывал потери от ракетного удара Ирана

iReactor 13:04
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Политика

Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку.
Капитал страны 15:06
Футбол

«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке

«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу (2:1).
RT на русском 16:35
Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

РИА Новости 12:21
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
ТАСС 02:06
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Происшествия

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
RT на русском 10:56
Политика

Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию

Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Российская газета 09:10
Здоровье

Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса

Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Взгляд.ру 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное