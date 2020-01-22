Общество
РБКВласти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.
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Авто
Загадочный кроссовер Renault засняли в Барселоне
Футбол
Мирча Луческу: «Думаю, Кокорин уже не вернется в „Зенит“»
Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился с «СЭ» своим взглядом на ситуацию с трансфером нападающего петербургского клуба Александра Кокорина в «Сочи».
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Политика
Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Политика
Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова
Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Технологии
Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма
Экономика
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Гаджеты
Новое поколение приставки Xbox Series X показали на «живых» фото
Приставка нового поколения Xbox Series X от бренда Microsoft представлена на «живых» фотографиях.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Авто
Plan S: к 2025 году KIA создаст 11 новых электромобилей
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Кино
Кинокритики признали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года
Шоу-бизнес
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Меган Маркл лишили доступа к королевской сокровищнице Елизавета II даже настаивала на том, чтобы Маркл вернула свое обручальное кольцо, но той удалось оставить украшение у себя.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Буксман подал в отставку
Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман ушел в отставку.
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке
«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу (2:1).
Политика
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Происшествия
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Политика
Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию
Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Здоровье
Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса
Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.