Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.

Политика Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.

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Шоу-бизнес Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения Меган Маркл лишили доступа к королевской сокровищнице Елизавета II даже настаивала на том, чтобы Маркл вернула свое обручальное кольцо, но той удалось оставить украшение у себя.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 61,8 рубля.

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.

Происшествия Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.