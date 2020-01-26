Здоровье

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению

Оказалось, что новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS. В настоящий момент он находится в фазе, когда заболевание передается от человека к человеку. Вполне возможно, вирус начнет распространяться с большей скоростью.
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Заразность коронавирусом увеличивается в Китае

Газета.Ru05:52

Коронавирус стал сильнее. Теперь он передается быстрее

Телеканал 360°04:36

Власти Китая предупредили об ускорении эпидемии коронавируса

Российская газета03:40

Коронавирус 2019-nCoV адаптировался к человеку и усилил способность к передаче

Вести.Ru03:35

В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

RT на русском03:27

В Китае сообщили об усилении способности коронавируса передаваться от человека к человеку

ТАСС03:27

В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса

РИА Новости03:16
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Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

Российская газета 07:31
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Газета.Ru 08:56
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 05:44
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Политика

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Общество

В Петербурге задержали участников пикета против изменения Конституции

У активистки Марии Малышевой был плакат «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».
Эхо Москвы 08:37
Политика

Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

РБК 06:43
Политика

РБК: глава Аналитического центра при правительстве уйдет в отставку

Глава Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко покидает должность.
Газета.Ru 05:42
Единоборства

Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
Общество

Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
Известия 08:59
Политика

Стало известно о возможности убить Сулеймани в 2007 году

Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани могли убить в 2007 году.
Lenta.ru 08:25
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
Происшествия

«Аэрофлот» изменит правила провоза животных с учетом мнения пассажиров

Линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил провоза домашних животных на самолетах откроет «Аэрофлот», 26 января сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.
Красная весна 08:09
Авто

Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento

Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.
Новые автомобили 23 января в 22:20
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 24 января в 14:17
Здоровье

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Известия 08:01
Здоровье

Эксперты оценили распространение китайского коронавируса

Страшные новости о новом вирусе идут непрерывно, кажется, что остановить панику может только чудо. Вирус, похожий на грипп, пришел из Китая.
НТВ 08:04
Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:03
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Политика

В Кремле прокомментировали отставку Суркова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отставке помощника президента Владислава Суркова.
Московский Комсомолец вчера в 03:47
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Lenta.ru 07:44
Авто

Новый Volvo XC90 получит электрическую версию

Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
32CARS.ru вчера в 02:40
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