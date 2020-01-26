Оказалось, что новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS. В настоящий момент он находится в фазе, когда заболевание передается от человека к человеку. Вполне возможно, вирус начнет распространяться с большей скоростью.

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