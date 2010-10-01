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РБКВласти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе
Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба в видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице Коми во «Вконтакте».
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Сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли решение, что часть мероприятий первого этапа можем позволить, а именно прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, но не более чем по два человека, обязательно в средствах защиты — это маски и перчатки.
— Владимир Уйба, российский врачRT на русском 15:01
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