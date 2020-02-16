Политика

REGNUMREGNUMВласти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней. Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».
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Объяснены слова российского губернатора о вещи страшнее коррупции

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Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
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Российский политик. Губернатор Костромской области с 28 апреля 2012. Председатель Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
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