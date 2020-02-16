Политика
REGNUMВласти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней. Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией
Эхо Москвывчера в 08:05
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Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Кино
«Соник в кино» выступил в первый день проката хуже «Хищных птиц»
В первый день проката в США фильм «Соник в кино» собрал всего около $3 млн. Об этом 14 февраля сообщил портал Deadline.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности
В воскресенье в Мюнхене завершилась 56-я международная конференция по безопасности.
Экономика
Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере
Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Армия и оружие
Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды
Футбол
Вадим Евсеев — о пользе лишнего веса, русской «Фиорентине», российском гражданстве для Зинченко и «Доме-2»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал большое интервью «СЭ» и рассказал, можно ли применять идеи Гвардьолы в ПФЛ, поделился мнением о штрафах и лишнем весе, а также о решении Кругового уйти в «Зенит», оценил творчество Акунина и «Джокера».
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Общество
Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»
После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Политика
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Футбол
«Локомотив» завоевал бронзовые медали клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" обыграл японский "Токио Верди" в матче за третье место клубного чемпионата мира.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Фигурное катание
Японцы сняли фильм о фигуристке Загитовой
Документалисты из Японии сняли фильм об олимпийской чемпионке по фигурному катанию 2018 года — россиянке Алине Загитовой.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Хоккей
Бывший форвард «Авангарда» и СКА Червенка может вернуться в КХЛ
По информации «БИЗНЕС Online», чешский нападающий Роман Червенка в следующем сезоне может вернуться в КХЛ.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Финансы
Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Общество
Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае
В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.
Футбол
Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.