Политика

REGNUMREGNUMВласти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней. Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».
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