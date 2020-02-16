Политика
REGNUMВласти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней. Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией
Эхо Москвывчера в 08:05
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Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о том, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
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Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
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Современные представления о движении тел восходят к Галилею и Ньютону.
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Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем Александром Ратниковым.
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Благодаря инициативе Президента реализуется стратегически важный проект - модернизации первичного звена.
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В Instagram на странице пользователя «pshelenev» появилось фото Haval H5, который запечатлели на Тульском заводе.
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Армия и оружие
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Именно Анкара отыскала способ пополнить ряды радикалов, сражающихся на стороне ПНС Ливии — с этой целью в сирийском Идлибе вербуются террористы запрещенных в РФ террористических группировок.
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Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
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Жесткие диски в ноутбуках закончатся в Западной Европе в 2020 году
Твердотельные накопители (SSD) полностью заместят жесткие диски (HDD) в новых ноутбуках, продаваемых в Западной Европе к концу 2020 года.
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У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.
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Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала
Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.