Политика
Российская газетаВ правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он считает, что это позволит укрепить российский статус полуострова. Напомним, в эти дни в Крыму находится делегация из Греции.
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с чего всё началось
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду.Российская газета07:56
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
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Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
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В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ
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Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»
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RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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Происшествия
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Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
Газета.Ru 08:31
Политика
Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
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Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Футбол
ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов»
Кубань 24 вчера в 14:00
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.
Автоновости дня вчера в 06:44
Экономика
Объемы торгов криптовалютой упали на 65% за три месяца
Торговые объемы на рынке криптовалют сократились на 65% с конца июня.
РБК 09:46
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
США сознались в бессилии перед российской разведкой
Российская разведка сумела получить доступ к большому количеству данных ФБР и в течение некоторого времени эффективно противостояла американским контрразведчикам без их ведома.
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Политика
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Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Футбол
Шарлия избежал серьезной травмы и может сыграть с «Лудогорцем»
Отмечается, что хорватский футболист получил небольшое растяжение мышцы.
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Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
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Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Армия и оружие
ВДВ получили новейшие системы для десантирования техники
Производитель парашютных систем МКПК "Универсал" начал поставки в ВДВ оборудования для десантирования боевых машин десанта БМД-4М.
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Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Космос
Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
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Тимур Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat
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Кино
Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46