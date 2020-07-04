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РБКРБКВласти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
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В Крыму опровергли сообщения о повышении цен в отелях на 100%

Цены на отдых в отелях Крыма после начала отложенного из-за пандемии курортного сезона поднялись в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом, заявил в субботу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
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В Крыму опровергли повышение цен в отелях на 100%

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