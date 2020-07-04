Цены на отдых в отелях Крыма после начала отложенного из-за пандемии курортного сезона поднялись в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом, заявил в субботу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

с чего всё началось

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.

Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Религия Захваченный опальным священником монастырь освободили Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан. 133

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,2K

Здоровье Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого. 6

Здоровье Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца Отмечается, что согласно результатам исследований связи концентрации витамина D и распространенностью инфаркта миокарда и инсульта у людей с уровнем этого витамина в организме ниже нормы (до 20 нг/мл при необходимых 30–60 нг/мл) указанные заболевания выявлялись чаще. 37

Происшествия В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Общество Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни. 2,8K

Хоккей Любой игрок НХЛ может отказаться от участия в плей-офф Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) включат в коллективное соглашение пункт, позволяющий любому игроку отказаться от участия в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона без каких-либо санкций, сообщает Sportsnet.

Политика Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. 118

Общество 80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом. 70

Кино Составлен топ-10 лучших хорроров десятилетия Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил Абсолютный рейтинг лучших фильмов ужасов в период с 2010 по 2019 год.

Политика Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил. 6

Автоспорт Пять гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено перед гонкой Гран-при Австрии Пилоты команд «Формулы-1» проведут акцию против расизма и неравенства перед стартом гонки Гран-при Австрии, но каждый гонщик сделает это по-своему.

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 100

Происшествия В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих На перекрытой автомагистрали I-5 в штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих. Об этом 4 июля сообщил телеканал ABC News. 8

Общество Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая» Арбитражный суд Москвы по иску бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова признал незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещала артисту исполнять песни "Ласкового мая", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 8

Автоспорт Грожан назвал зарплату Хэмилтона «неприемлемой» Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан высказался на тему возможного введения лимита на зарплату пилотов.

Шоу-бизнес Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером. 1

Технологии Sony запустила линию автоматизированной сборки PlayStation Роботизированный конвейер по сборке PlayStation 4 был запущен в Кисаразу еще в прошлом году. 5