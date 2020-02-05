Общество
РБКВласти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
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с чего всё началось
Власти Симферополя приняли решение с 10 февраля отключать горячую воду, за исключением субботы и понедельника, а холодную давать только в определенные часы утром и вечером.BFM.ru10:09
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Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Общество
В украинском учебнике по истории нашли фотографию Киану Ривза
Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Технологии
Alphabet создала сервис для распознавания фотошопа на снимках
Входящая в холдинг Alphabet компания Jigsaw представила сервис, с помощью которого на снимках можно распознавать фотошоп.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Происшествия
Число жертв схода лавины в Турции возросло до 23 человек
До 23 человек возросло количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Политика
Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Футбол
«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории
"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об усовершенствованных Ту-160М и Ту-160М2
Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал об увеличении дальности полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2.
Гаджеты
Названы самые производительные смартфоны начала 2020 года
Специалисты бенчмарка AnTuTu составили январский рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Общество
В Туркмении мужчин старше 40 обязали стать седыми, как президент
Мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных учреждениях и на предприятиях Лебапского региона Туркменистана, запретили красить седые волосы, чтобы они напоминали президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Радио Азатлык».
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Наука
В Приморье разработали программу для диагностики коронавируса
Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при Владивостокском государственном университете экономики и сервиса вместе с китайскими врачами разработали систему искусственного интеллекта, способную диагностировать коронавирус.
Общество
Трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными в Приморье
Трехлетняя девочка жила на ферме, расположенной в Приморье, вместе с рогатым скотом.
Здоровье
Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Происшествия
Маргарита Грачева с детьми переехала жить в Санкт-Петербург
Маргарита Грачева собирается жить, воспитывать детей и работать в Санкт-Петербурге. О переезде она рассказала изданию «КП».