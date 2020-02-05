с чего всё началось

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Политика Киев признал неготовность к возвращению Крыма "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.

Происшествия Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".

Политика Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Общество В Туркмении мужчин старше 40 обязали стать седыми, как президент Мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных учреждениях и на предприятиях Лебапского региона Туркменистана, запретили красить седые волосы, чтобы они напоминали президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Радио Азатлык».