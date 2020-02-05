Общество

РБКРБКВласти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
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с чего всё началось
Власти Симферополя приняли решение с 10 февраля отключать
 горячую воду, за исключением субботы и понедельника, а холодную давать только в определенные часы утром и вечером.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
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