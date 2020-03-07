Политика
Газета.RuВласти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
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Крыму не нужна днепровская вода, покуда украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.РИА Новости02:33
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