Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
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В Крыму заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Крыму не нужна днепровская вода, покуда украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
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