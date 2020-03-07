Крыму не нужна днепровская вода, покуда украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

с чего всё началось

Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Общество Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.

Армия и оружие Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.

Космос Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.

Политика МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве Министерство иностранных дел Литвы распространило заявление главы ведомства Линаса Линкявичюса, в котором он обратился к коллегам из ЕС и призвал не ехать в Москву на празднование 9 мая.

Хоккей Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон» Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.

Здоровье В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.