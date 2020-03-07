Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать126
Владимир Константинов
Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут.
— Владимир Константинов, российский политикКрасная весна 04:07
с чего всё началось

В Крыму заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Крыму не нужна днепровская вода, покуда украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости02:33

Подробнее о событии

В Крыму заявили о нежелании «прикасаться к днепровской воде»

Российская газета04:27

В Крыму не желают прикасаться к воде с Украины

РЕН ТВ04:07

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Газета.Ru03:28

Константинов: крымчане не прикоснутся к украинской воде

Krym.News03:52

В Крыму заявили о нежелании прикасаться к воде с Украины

Известия03:23

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины

Lenta.ru03:18

В Крыму заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

РИА Новости02:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

YA62.ru вчера в 09:14
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие

Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.
ТАСС 02:03
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 00:07
Политика

Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Экономика сегодня вчера в 14:39
Политика

МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве

Министерство иностранных дел Литвы распространило заявление главы ведомства Линаса Линкявичюса, в котором он обратился к коллегам из ЕС и призвал не ехать в Москву на празднование 9 мая.
Телеканал 360° вчера в 09:51
Происшествия

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
RuNews24.ru 01:08
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Хоккей

Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
Sport.ru вчера в 00:59
Происшествия

На карантинном лайнере у берегов Калифорнии оказались четверо россиян

Полит.ру 05 марта в 23:27
Хоккей

Ничушкин забросил 13-ю шайбу в сезоне

Чемпионат вчера в 23:43
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Общество

Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии

Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Телеканал RTVI вчера в 09:35
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
BFM.ru 03:52
Происшествия

Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло под Владимиром

Два человека пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, грузовика и четырёх легковых автомобилей под Судогодой.
REGNUM 04:30
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.
Газета.Ru 04 марта в 03:20
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Футбол

Анчелотти: могу лишь поблагодарить Абрамовича

Бывший тренер «Челси» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Эвертон», рассказал об отношениях с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.
Чемпионат 01:57
Общество

Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb 05 марта в 16:18
Общество

Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

Комсомольская правда 00:16
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
REGNUM вчера в 11:33
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел вчера в 04:34
Политика

МИД Турции обвинил ЕС в лицемерном подходе из-за заявления о мигрантах

RT на русском 03:16
Происшествия

На шоколадной фабрике в Ярославской области произошел масштабный пожар

Вести.Ru 04:09
Музыка

В Красноярске певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой

В ходе выступления Анастасия Вишневская оступилась и упала со сцены в оркестровую яму.
Аргументы недели вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Доктор Мясников провел связь между раком и ЭКО у Заворотнюк и Фриске

Мясников рассказал, что процедура ЭКО стимулирует организм женщины на выработку новых яйцеклеток с помощью гормонов.
РИАМО вчера в 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Андреевич Константинов
Российский политик
Российский политический деятель. Председатель Государственного совета Республики Крым с 17 марта 2014 года. Секретарь крымского регионального отделения партии «Единая Россия» с 7 апреля 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное