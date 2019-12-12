Происшествия

РБКРБКПосле крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Комментировать232

Подробнее о событии

Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н

BFM.ru00:55

Вертолет одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае

Интерфаксвчера в 15:44

По факту падения военного вертолета на Кубани возбудили уголовное дело

Кубань 2402:51

Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28

РИА Новости02:45

Полеты на Ми-28Н приостановлены после крушения вертолета в Краснодарском крае

Кубанские новости01:08

Герой России Сергей Палагин о крушении Ми-28: «Знаю этих ребят, они опытные, их гибель - для всех шок!»

КП - Кубань03:03

Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны в 2019 году

ТАСС04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Кино

Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус

ГлобалМСК.ру вчера в 14:23
Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Коммерсантъ 03:27
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

ТАСС 03:00
Политика

Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения

Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Аргументы и Факты вчера в 17:06
Биатлон

Президент СБР Драчёв считает решение WADA по России политизированным

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение WADA по России является политизированным.
News.ru 03:20
Политика

В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:20
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград

МИД Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
RT на русском 01:47
Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
Lenta.ru 02:47
Общество

ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Российская газета 03:30
Общество

Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня

Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Lenta.ru 03:52
Общество

Россияне массово испугались увольнений

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Известия вчера в 18:28
Политика

В Британии начались выборы в парламент

В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы, которые решат будущее Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:11
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
РИА Новости 03:42
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия вчера в 07:25
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Кино

Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

Ранее в августе в Warner Bros. сообщили, что съемки четвертой "Матрицы" начнутся в 2020 году.
Интерфакс 02:29
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»

Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение

Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
OAnews 10 декабря в 07:47
Армия и оружие

САА жестко отреагировала на провокацию боевиков в Идлибе

NewInform 03:08
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 06:22
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС вчера в 16:25
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Футбол

Уткин не удивлён результатами «Зенита» и «Локо» в ЛЧ

Накануне два российских клуба «Зенит» и «Локомотив» завершили свои выступления в Лиге чемпионов, заняв последние места в группах.
Нева Спорт 04:00
Политика

Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину

Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Интерфакс 02:59
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Футбол

Моуринью: «Матч с „Баварией“ был важным для меня»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией».
Евро-футбол.ру вчера в 18:44
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Главное