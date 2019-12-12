Происшествия
РБКПосле крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Кино
Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Политика
Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения
Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Биатлон
Президент СБР Драчёв считает решение WADA по России политизированным
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение WADA по России является политизированным.
Политика
В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград
МИД Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
Общество
ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Общество
Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня
Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Политика
В Британии начались выборы в парламент
В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы, которые решат будущее Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Кино
Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»
Ранее в августе в Warner Bros. сообщили, что съемки четвертой "Матрицы" начнутся в 2020 году.
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»
Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
Общество
Илон Маск за рулём Tesla Cybertruck сбил ограждение
Как сообщается в публикации, ресторан, вблизи которого произошла авария с участием Илона Маска, находится в пригороде Лос-Анджелеса, а встречался владелец компании Tesla за ужином с Эдвардом Нортоном и Клер Элис Буше.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Футбол
Уткин не удивлён результатами «Зенита» и «Локо» в ЛЧ
Накануне два российских клуба «Зенит» и «Локомотив» завершили свои выступления в Лиге чемпионов, заняв последние места в группах.
Политика
Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину
Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Футбол
Моуринью: «Матч с „Баварией“ был важным для меня»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией».
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).