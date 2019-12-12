Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело

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