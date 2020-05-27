Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

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