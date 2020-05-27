С 1 июня детские лагеря или санатории открыты не будут. Отправка детей на оздоровления из других регионов пока невозможна, — написал губернатор в своем телеграмм-канале.

С 1 июня детские лагеря и санатории на Кубани не откроют

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