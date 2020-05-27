Коронавирус
Краснодарские известияС 1 июня детские лагеря и санатории на Кубани не откроют
С 1 июня детские лагеря или санатории открыты не будут. Отправка детей на оздоровления из других регионов пока невозможна, — написал губернатор в своем телеграмм-канале.
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В Краснодарском крае 1 июня откроются около 200 имеющих медицинскую лицензию санаториев
Кубанские новости06:10
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Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса
Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса.
Комсомольская правда 08:52
Финансы
Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:08
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Армия и оружие
Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России
Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики
Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Наука
Нательный датчик научили определять уровень витамина C через пот
Ученые из США и Швейцарии создали приклеиваемое на кожу руки устройство, способное измерять уровень витамина C в поту, что коррелирует с уровнем в крови.
N+1 26 мая в 08:27
Общество
Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины
Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
Известия 08:14
Игры
Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II
Игрокам в роли повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.
News.ru вчера в 16:27
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Экономика сегодня 09:27
Политика
В МИД не исключили подготовку США к выходу из ДВЗЯИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не исключают подготовку Соединённых Штатов к выходу из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 10:44
Политика
В МИД осудили решение США отменить санкционные исключения для Ирана
Москва осуждает решение США отменить исключения из санкций против иранских ядерных объектов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:29
Наука
В Дании из стволовых клеток вырастили мозг человеческого эмбриона
VistaNews вчера в 08:14
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Биатлон
Польховский оценил идею Драчева совместить пост главы СБР и тренера
Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России.
РИА Новости 07:29
Общество
Песков озаботился внимательностью неверящих в коронавирус россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о большом количестве россиян, отрицающих существование COVID-19.
Русская Планета 07:41
Происшествия
В Ростове-на-Дону на карантин закрыли три отделения БСМП
Пациенты тестируются на ковид при поступлении в больницу.
REGNUM 08:41
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Общество
Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру 10:51
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38