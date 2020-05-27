Коронавирус

Краснодарские известияКраснодарские известияС 1 июня детские лагеря и санатории на Кубани не откроют

С 1 июня детские лагеря или санатории открыты не будут. Отправка детей на оздоровления из других регионов пока невозможна, — написал губернатор в своем телеграмм-канале.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

«Не только в прибрежных городах, но и Краснодаре», - губернатор Кубани заявил об открытии санаториев с 1 июня

Блокнот Краснодар06:12

Роспотребнадзор не разрешил открыть непродовольственные рынки на Кубани

РИА Новости07:34

Детские здравницы Краснодарского края не откроются с 1 июня

Администрация Краснодарского края07:19

На Кубани 1 июня не откроют детские здравницы

Кубань 2408:47

В Краснодарском крае 1 июня откроются около 200 имеющих медицинскую лицензию санаториев

Кубанские новости06:10

В Краснодарском крае вещевые рынки пока под запретом

КП - Кубань07:43

С 1 июня детские лагеря и санатории на Кубани не откроют

Краснодарские известия05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса

Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса.
Комсомольская правда 08:52
127
Финансы

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:08
678
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
249
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
6,9K
Армия и оружие

Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России

Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
7
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3K
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
140
Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики

Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
48
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
355
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
1
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
340
Наука

Нательный датчик научили определять уровень витамина C через пот

Ученые из США и Швейцарии создали приклеиваемое на кожу руки устройство, способное измерять уровень витамина C в поту, что коррелирует с уровнем в крови.
N+1 26 мая в 08:27
Общество

Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины

Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
Известия 08:14
1,4K
Игры

Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

Игрокам в роли повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.
News.ru вчера в 16:27
30
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
1,8K
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Lenta.ru 06:57
83
Кино

Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм

Экономика сегодня 09:27
2
Политика

В МИД не исключили подготовку США к выходу из ДВЗЯИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не исключают подготовку Соединённых Штатов к выходу из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 10:44
Политика

В МИД осудили решение США отменить санкционные исключения для Ирана

Москва осуждает решение США отменить исключения из санкций против иранских ядерных объектов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:29
4
Наука

В Дании из стволовых клеток вырастили мозг человеческого эмбриона

VistaNews вчера в 08:14
1
Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11

Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
1,3K
Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
68
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
46
Биатлон

Польховский оценил идею Драчева совместить пост главы СБР и тренера

Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России.
РИА Новости 07:29
1
Общество

Песков озаботился внимательностью неверящих в коронавирус россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о большом количестве россиян, отрицающих существование COVID-19.
Русская Планета 07:41
691
Происшествия

В Ростове-на-Дону на карантин закрыли три отделения БСМП

Пациенты тестируются на ковид при поступлении в больницу.
REGNUM 08:41
3
Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
255
Общество

Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»

Игромания.ру 10:51
Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
2
Игры

Новые бутылки с жидкостью в Half-Life: Alyx поразили геймеров

REGNUM 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное