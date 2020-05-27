Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Политика Киев включил Донбасс в план по децентрализации Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K

Происшествия Директор транспортной компании Ялты задержана за мошенничество Сотрудники ведомства установили, что директор транспортного предприятия в Ялте подавала заведомо ложные сведения о перевозках граждан льготной категории в Департамент социальной политики администрации города. 14

Здоровье На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506. 1K

Космос Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Политика В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. 8

Происшествия В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у одного из медицинских учреждений Ярославля, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Евгений Сучков в четверг. 10

Общество Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми Глава Крыма обратился в правительство РФ с просьбой о смягчении требований. 518

Игры В GTA IV вернули ранее удаленные радиостанции С последним обновлением в GTA IV вернулись некоторые удаленные ранее радиостанции.

Здоровье В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур. 7

Транспорт Петербуржцам разрешат пользоваться льготными проездными с 1 июня «С 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, вновь смогут пользоваться своими проездными билетами», - рассказали в городской администрации. 34

Здоровье О своем лечении в московской больнице рассказала японская журналистка Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме. 24

Общество Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360». 138

Общество Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году. 2

Общество Коми перейдет на первый этап снятия ограничений Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Происшествия В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг. 16

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 1,5K

Общество График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru. 2,2K