Коронавирус
РИА НовостиВласти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
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В Краснодарском крае 1 июня откроются около 200 имеющих медицинскую лицензию санаториев
Кубанские новости06:10
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В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем
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Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми Глава Крыма обратился в правительство РФ с просьбой о смягчении требований.
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Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
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Российская газета вчера в 20:00
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Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения
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Ведомости 12:19
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RT на русском 08:18
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Общество
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В документе сказано, что до 14 июня гражданам запрещается посещение лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов.
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