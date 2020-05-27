Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
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Что изменится в Краснодарском крае с 1 июня 2020 года: открытие курортов, выплаты на детей и отключения воды

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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
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Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн

Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
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Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
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С последним обновлением в GTA IV вернулись некоторые удаленные ранее радиостанции.
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Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

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Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
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В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий

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RT на русском 08:18
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Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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