Общество

ТАССТАССВласти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

Автовладельцам в Краснодарском крае, которые уже получили спецпропуск на время карантина, не нужно будет получать еще один пешеходный пропуск. Об этом в субботу заявил глава региона Вениамин Кондратьев после массовых жалоб жителей региона на скопления людей в очередях за документами.
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Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

ТАСС10:36

На Кубани исключат дублирование автомобильных пропусков на время карантина с пешеходными

Ясно09:33

Кондратьев потребовал не дублировать автомобильные пропуска пешеходными

СочиСтрим10:10

На Кубани исключили дублирование автомобильного и пешеходного пропусков

КП - Кубань10:31

Губернатор Кубани потребовал исключить дублирование автомобильных пропусков пешеходными

ЮГ Times09:31

На Кубани владельцам автопропуска не придется получать пешеходный

Деловая газета. Юг09:27

Губернатор потребовал исключить дублирование автомобильных пропусков пешеходными

Администрация Краснодарского края09:05
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Наука

В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство

Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.
Профиль 10:45
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

Известия 16:23
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 15:08
Общество

Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 18:05
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:00
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК 09:51
Политика

США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть

Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Профиль 15:18
Общество

В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса

Власти США не исключают ограничения на внутренние перелеты из очагов распространения коронавируса, заявил в воскресенье журналистам президент Дональд Трамп.
РИА Новости 18:33
Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Общество

Минпросвещения допускает продление учебного года летом

Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Педсовет 06:07
Космос

Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA

В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
AstroNews.ru 05:00
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Политика

Путин поблагодарил медиков и волонтеров в борьбе с коронавирусом

РИАМО 02 апреля в 10:12
Общество

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.
News.ru 11:53
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 14:19
Общество

ВОЗ: За сутки число заражений коронавирусом в мире выросло на 79 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло более чем на 79 тысяч, количество жертв превысило 6 тысяч.
РЕН ТВ 14:49
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН 12:41
Общество

Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января

Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.
News.ru 16:49
Происшествия

Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля

Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Коммерсантъ вчера в 07:24
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
iReactor 05:37
Общество

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Известия 14:26
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Аргументы недели 15:09
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 83 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 1,1% к уровню закрытия предыдущей сессии - до отметки 82,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:41 мск.
ТАСС вчера в 05:23
Общество

Названа стоимость лечения коронавируса в США

Лечение коронавируса в США может обойтись человеку примерно в $75 тыс. (5,7 млн рублей), сообщает CNBC со ссылкой на подсчеты независимой некоммерческой организации FAIR Health.
Известия 17:08
Армия и оружие

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ

Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
REGNUM 15:36
Политика

В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии

Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Газета.Ru 03:23
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Происшествия

МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 17:43
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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