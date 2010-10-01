Автовладельцам в Краснодарском крае, которые уже получили спецпропуск на время карантина, не нужно будет получать еще один пешеходный пропуск. Об этом в субботу заявил глава региона Вениамин Кондратьев после массовых жалоб жителей региона на скопления людей в очередях за документами.

Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

Наука В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Политика США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.

Общество Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Общество Минпросвещения допускает продление учебного года летом Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.

Космос Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Общество Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.

Происшествия Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.

Финансы Курс евро на Мосбирже опустился ниже 83 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 1,1% к уровню закрытия предыдущей сессии - до отметки 82,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:41 мск.

Общество Названа стоимость лечения коронавируса в США Лечение коронавируса в США может обойтись человеку примерно в $75 тыс. (5,7 млн рублей), сообщает CNBC со ссылкой на подсчеты независимой некоммерческой организации FAIR Health.