Коронавирус
Газета.RuВласти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
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Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
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