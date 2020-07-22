Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
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Ливерпуль, Великобритания, 23 июля 2020, 07:44 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
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На корреспондента «Медиазоны» составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку

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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
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Технологии

В России данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

До конца текущего года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в России от завода до прилавка.
Накануне.Ru вчера в 22:09
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Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Общество

В Петербурге число внебольничных пневмоний выросло в 10 раз

По данным за первое полугодие 2020 года в Петербурге значительно увеличилось число внебольничных пневмоний.
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
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Экономика

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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
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Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Технологии

NVIDIA нацелилась на покупку британской ARM — Bloomberg

Американская компания NVIDIA интересуется покупкой британского разработчика чипов, компании ARM, принадлежащей японской корпорации SoftBank Group.
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Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
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Путешествия

Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября

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Политика

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Общество

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Происшествия

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Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015.
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