Власти региона обратились к РЖД с просьбой увеличить скидку на вывоз угля с 12,8% до 50%. По словам губернатора, это нужно на время модернизации Восточного полигона, куда входит БАМ и Трассиб.

Власти Кузбасса попросили РЖД увеличить скидку на вывоз угля до 50%

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 751

Политика Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал член фракции ЛДПР в Государственной думе Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 3,8K

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 84

Происшествия В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. 48

Происшествия В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2 Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания. 153

Общество Опровергнуто распространение коронавируса по России через Москву Профессор Сколтеха Георгий Базыкин опроверг теорию распространения коронавируса по России через Москву, пишет РИА Новости.

Экономика Fitch: пандемия привела к всплеску корпоративных дефолтов в мире Если нынешние темпы будут сохраняться, по итогам 2020 года число корпоративных дефолтов может превысить рекорд 2009 года, который был установлен во время финансового кризиса.

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 67

Футбол Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак» Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах. 1

Транспорт Авиакомпания «Северный ветер» приостановила полеты из Благовещенска Министерство транспорта области направило обращение руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой принять меры к авиакомпании «Северный ветер» по соблюдению программы полетов, сообщает пресс-служба амурского минтранса.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,3K