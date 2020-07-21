Общество

Газета КемероваГазета КемероваВласти Кузбасса попросили РЖД увеличить скидку на вывоз угля до 50%

Власти региона обратились к РЖД с просьбой увеличить скидку на вывоз угля с 12,8% до 50%. По словам губернатора, это нужно на время модернизации Восточного полигона, куда входит БАМ и Трассиб.
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Власти Кузбасса попросили РЖД сделать скидку на перевозку угля

VSE42.RU01:41

Власти Кузбасса попросили РЖД увеличить скидку на вывоз угля до 50%

Газета Кемеровавчера в 21:47

Власти Кемеровской области настаивают на увеличении скидки на вывоз угля

РИА Новостивчера в 20:15
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

ТАСС 01:41
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Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

РИА Новости 02:26
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
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Здоровье

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
7
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
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Общество

Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ

В Улан-Удэ прилетел всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.
Российская газета вчера в 22:11
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Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
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Происшествия

В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие

Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
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Экономика

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по обвинению в заказном убийстве Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
Московский Комсомолец 01:48
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Армия и оружие

В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

ТАСС вчера в 16:43
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Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
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Армия и оружие

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
1
Экономика

Налоговый маневр в IT-отрасли оплатят региональные бюджеты

Правительство предлагает обнулить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций IT-отрасли, подлежащему зачислению в региональные бюджеты.
Давыдов.Индекс вчера в 06:11
9
Политика

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Армия и оружие

Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире

Военное дело 01:22
6
Армия и оружие

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

Минобороны заказало компании «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») универсальный двигатель, который можно было бы установить на истребители «Су» поколений 4+ и 4++.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых

Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 18:48
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Футбол

«Сельта» не будет выкупать Смолова. Фёдор вернётся в «Локомотив»

"Сельта" не будет выкупать арендованного у "Локомотива" форварда Фёдора Смолова, сообщает La Voz de Galicia со ссылкой на EFE.По информации источника, российский футболист точно вернется в "Локо".
Soccer.ru вчера в 15:11
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
1
Футбол

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии

В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 19 июля в 15:05
Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как сообщают российские автодилеры, новая модель автомобиля Volkswagen Arteon приходит на смену Passat CC.
Anonsens вчера в 21:47
30
Авто

Названы лучшие полноприводные авто с пробегом

Новые автомобили вчера в 23:59
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Армия и оружие

США поставят Индии четыре самолета Poseidon в 2021 году

Нью-Дели, 21 июля 2020, 09:23 — REGNUM Четыре многоцелевых противолодочных и разведывательных самолета Poseidon P-8I получит Индия от США в 2021 году.
REGNUM 02:23
Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

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