Общество
Газета КемероваВласти Кузбасса попросили РЖД увеличить скидку на вывоз угля до 50%
Власти региона обратились к РЖД с просьбой увеличить скидку на вывоз угля с 12,8% до 50%. По словам губернатора, это нужно на время модернизации Восточного полигона, куда входит БАМ и Трассиб.
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Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке оказался уроженцем России
Захватчик заложников в украинском Луцке оказался уроженцем России, сейчас имеющим украинское гражданство, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
Коммерсантъ 08:45
Политика
Врио главы Хабаровского края не планирует менять команду Фургала
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
Известия 07:44
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Происшествия
На петербурженку составили протокол за сожжение розы на Вечном огне
В Петербурге нашли и задержали молодого человека и двух девушек, участвовавших в съемке видеоролика о сожжении розы на Вечном огне на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Интерфакс 05:37
Гаджеты
Samsung представит 5 новых устройств 5 августа
Стоит ожидать, что в рамках официального мероприятия Galaxy Unpacked будут представлены смартфоны с гибкими экранами, наушники, а также планшеты и «умные» часы от Samsung.
Evo-rus.com 04:49
Общество
Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста
По мнению главы Института свободы Федора Бирюкова, графа об обязанности детей заботиться о родителях может подразумевать потенциальное повышение пенсионного возраста.
Evo-rus.com 08:25
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Политика
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне
Российская газета 05:59
Общество
В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры
В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры. О намерениях властей Барселоны пишет Noticia.ru.
Piter.tv 08:30
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv 07:55
Авто
Great Wall готовит к дебюту новый премиальный внедорожник
Компания Great Wall опубликовала изображения нового премиального внедорожника.
Goroday.ru 18 июля в 07:36
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Здоровье
В Минздраве Башкирии объяснили рост числа пациентов с пневмонией
В Башкирии зафиксировали рост заболевших внебольничной пневмонией. Сегодня ситуацию прокомментировал Минздрав РБ.
UfacityNews.ru 07:02
Армия и оружие
В Ереване рассказали об уничтоженных азербайджанских беспилотниках
Армянская сторона с начала эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе уничтожила 14 беспилотников Азербайджана, сообщил во вторник начальник штаба войск противовоздушной обороны Армении полковник Гарик Мовсесян.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Европейское подразделение японского автогиганта Toyota презентовало новый логотип марки.
Новые автомобили 07:30
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Энергетика
«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений
Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM 04:09
Здоровье
Махонин распорядился приостановить объединение больниц в Пермском крае
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой дал распоряжение приостановить объединение больниц в Прикамье.
АиФ Пермь 07:15