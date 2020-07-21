Власти региона обратились к РЖД с просьбой увеличить скидку на вывоз угля с 12,8% до 50%. По словам губернатора, это нужно на время модернизации Восточного полигона, куда входит БАМ и Трассиб.

Власти Кузбасса попросили РЖД увеличить скидку на вывоз угля до 50%

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