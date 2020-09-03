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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Власти Кузбасса раскритиковали РЖД за отмену скидки на вывоз угля

Отмена руководством РЖД скидки на экспортные поставки энергетического угля и антрацита по направлении северо-западных портов России ухудшит состояние угольной отрасли, которая в данный момент находится в кризисном состоянии, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 3 сентября на своем Telegram-канале.В источнике
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Сибдепо

«Отрицательно скажется на угольной отрасли»: Сергей Цивилев об отмене РЖД скидок на перевозку угля

Сибдепо01:45
Коммерсантъ

ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада

Коммерсантъвчера в 14:14
Газета Кемерова

Сергей Цивилёв прокомментировал решение РЖД об отмене скидки на перевозку угля из Кузбасса

Газета Кемерова23:52
VSE42.RU

Губернатор Цивилев прокомментировал отмену скидок РЖД на перевозку кузбасского угля

VSE42.RU00:34
Московский комсомолец Кузбасс

Сергей Цивилёв высказался по поводу отмены железнодорожниками скидки на экспорт угля

Московский комсомолец Кузбасс00:00
ТАСС

Цивилев: отмена РЖД экспортной скидки на вывоз угля негативно скажется на отрасли

ТАСС01:02
АК&М

РЖД отменили скидки на экспорт угля в направлении Северо-Запада

АК&Мвчера в 11:38

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Ведомости00:32
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Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

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Интерфаксвчера в 11:46
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Толк03:52

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Lenta.ru01:36
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