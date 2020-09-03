Власти Кузбасса раскритиковали РЖД за отмену скидки на вывоз угля
Отмена руководством РЖД скидки на экспортные поставки энергетического угля и антрацита по направлении северо-западных портов России ухудшит состояние угольной отрасли, которая в данный момент находится в кризисном состоянии, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 3 сентября на своем Telegram-канале.В источнике
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Сергей Цивилёв высказался по поводу отмены железнодорожниками скидки на экспорт угля
Московский комсомолец Кузбасс00:00