Общество
РИА НовостиВласти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
Ранее Пасечник заявил о повышении в январе 2020 года пенсий на 20%. "С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
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Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Футбол
Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу
Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Музыка
Билли Айлиш в день 18-летия показала свои детские выступления
Артистка, которой 18 декабря 2019 года исполняется 18 лет, показала ролики, в которых она поет и играет на разных инструментах, еще будучи дошкольницей.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Политика
Стали известны сроки завершения прокладки «Северного потока-2»
В компании Nord Stream 2 сообщили, что рассчитывают завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев.
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка
Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка В Сети уверены, что Татьяна Брухунова мечтает о ребенке.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Политика
Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
Происшествия
На границе Кыргызстана с Таджикистаном произошел небольшой инцидент
На границе Кыргызстана с Таджикистаном собрались люди, произошла словесная перепалка, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы КР. По информации ведомства, в понедельник в районе села Кок-Таш Баткенской области на неописанном участке госграницы граждане Таджикистана начали устанавливать забор вдоль магазина вблизи условной линии границы.
Политика
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
Здоровье
Названы 4 симптома появления тромбов и продукты, защищающие от них
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Интернет
Названы худшие пароли 2019 года
Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Политика
В Брюсселе 19 декабря пройдет трехсторонняя встреча по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что 19 декабря в Брюсселе пройдет обсуждение транзита голубого топлива через Украину.
Политика
Володин подвел итоги работы Госдумы в осеннюю сессию
Госдума завершает свою работу в этом году - на финальном пленарном заседании сессии глава нижней палаты Вячеслав Володин подвел главные итоги работы.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Энергетика
Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму
Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года.
Общество
Дума поддержала новые механизмы расселения аварийного жилья
Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в третьем чтении законопроект, который предлагает новые механизмы расселения аварийного жилья.