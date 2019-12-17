Экономика
РИА НовостиВласти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
Ранее Пасечник заявил о повышении в январе 2020 года пенсий на 20%. "С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
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