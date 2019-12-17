Экономика
Украина.руВ ЛНР анонсировано повышение пенсий на 20% с января 2020 года
Глава ЛНР Леонид Пасечник во вторник, 17 декабря, на своей странице в сети Twitter анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года В июне 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат отдельным категориям граждан", учитывая при этом трудовой стаж пенсионеров.
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Происшествия
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Политика
Лавров назвал иллюзией построение безопасности в Европе вокруг НАТО
Построение евроатлантической безопасности только вокруг НАТО является иллюзией.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Происшествия
Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его
Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут найти, сообщил РИА Новости его защитник Евгений Балабас.
Наука
Фолиевую кислоту применят для лечения рака
Общество
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Общество
МЧС предупредило о тумане в Москве
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей
Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Экономика
Представители рыбной промышленности в Мурманске попали в топ-10 Forbes
В топ-10 вошли еще два представителя бизнеса, связанные с нашим регионом — Юрий Прутков с партнерами, которым принадлежит ГК «ФЭСТ».
Здоровье
Госпрограмма развития здравоохранения Сахалинской области уменьшена в этом году на 180 млн рублей
Финансирование государственной программы развития здравоохранения Сахалинской области в 2019 году уменьшено на 180 268 700 рублей, а в 2020-м — на 44 192 200 рублей.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»
Происшествия
Правоохранители задержали троих участников перестрелки под Ростовом
Сотрудники пограничного ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.