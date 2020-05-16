Общество

ТАССТАССВласти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»

Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
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В Ленобласти закроют торговые комплексы «Мега»

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В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
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Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
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Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
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Голикова сравнила летальность от коронавируса в России и мире

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В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
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Ученые выяснили, что мозг склонен к моногамии

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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

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В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных авто

В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
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В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу

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Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Дипломат США перепутал евреев и крымских татар

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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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