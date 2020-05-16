Общество

ТАССТАССВласти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»

Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
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В Ленобласти закроют торговые комплексы «Мега»

Телеканал Санкт-Петербург14:26

Торговые комплексы на границе Петербурга с Ленобластью могут снова закрыть

Piter.tv10:34

«Меги» открыли, но ненадолго: с завтрашнего дня их закрывает Дрозденко

Мегаполис онлайн11:47

Дрозденко не оценил столпотворение в «Мегах» и снова закрывает торговые центры

Мойка7811:12

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Фонтанка.Ру10:50

Дрозденко заявил о решении закрыть оба торговых комплекса «Мега» в Ленобласти

78.ru12:58

Дрозденко заявил о закрытии двух центров «Мега»

Peterburg2.ru10:17
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

РИА Новости 08:42
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Более 1,6 тыс. российских военных заболели коронавирусом

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News.ru 13:56
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Политика

Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам

Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
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Наука

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Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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Политика

Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
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Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

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Газета.Ru 11:15
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Общество

Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
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Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Общество

Мозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»

Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе.
Общественная служба новостей 05:14
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Космос

SpaceX отложила пуск партии Starlink ради секретного военного шаттла

Компания SpaceX отложила пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink, который планировался на воскресенье, 17 мая.
Lenta.ru 14:12
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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

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Футбол

«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате Германии

Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Шальке" в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии.
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В России появится новый нефтегазовый регион

Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
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«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

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Общество

Евгений Чичваркин рассказал, что переболел коронавирусом

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Здоровье

Врач из Таганрога рассказал о сроке лечения от коронавируса

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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Армия и оружие

Иран направил нефтяные танкеры в Венесуэлу

Издание Al-Masdar News со ссылкой на мониторинговые сервисы сообщило, что Исламская Республика Иран направила по меньшей мере пять кораблей с нефтью в Венесуэлу.
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Политика

Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году.
ТАСС 14:46
Армия и оружие

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

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Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

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Горевшая в Петербурге больница купила немецкие ИВЛ по плану

Global look Press Закупка петербургской больницей Святого Георгия, которая ранее горела, партии аппаратов ИВЛ немецкого производства носила плановый характер.
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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