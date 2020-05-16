Общество
ТАССВласти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
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Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Общество
Более 1,6 тыс. российских военных заболели коронавирусом
Среди гражданского персонала выявлено 390 человек, заражённых COVID-19. За всё время заболело коронавирусом почти 3,3 тыс. человек.
News.ru 13:56
Политика
Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Gazeta.SPb вчера в 08:28
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Политика
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
По словам главы офиса президента, украинская сторона представит группу делегатов Отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ru 11:15
Общество
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 14 мая в 04:52
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
Мозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»
Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе.
Общественная служба новостей 05:14
Космос
SpaceX отложила пуск партии Starlink ради секретного военного шаттла
Компания SpaceX отложила пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink, который планировался на воскресенье, 17 мая.
Lenta.ru 14:12
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Шальке" в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости 11:33
Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета 00:00
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
Здоровье
Врач из Таганрога рассказал о сроке лечения от коронавируса
В среднем же пациенты, особенно с тяжелым течением болезни, находятся у нас от двух до четырех недель, - рассказал Дмитрий Сафонов.
Российская газета 13:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Путешествия
Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь
Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Армия и оружие
Иран направил нефтяные танкеры в Венесуэлу
Издание Al-Masdar News со ссылкой на мониторинговые сервисы сообщило, что Исламская Республика Иран направила по меньшей мере пять кораблей с нефтью в Венесуэлу.
Наша версия вчера в 06:36
Политика
Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар
Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году.
ТАСС 14:46
Армия и оружие
Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания
В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
Российская газета вчера в 04:44
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Здоровье
Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги
Напомним, Владимир Путин 8 апреля дал поручение организовать выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом, начиная с апреля.
Московский Комсомолец 11:55
Культура
Наташа Королёва о состоянии Заворотнюк: «Настя идёт на поправку»
Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идёт на поправку. Мы желаем ей здоровья, — рассказала певица в эфире телеканала «Россия 1».
News.ru 14:25
Происшествия
Горевшая в Петербурге больница купила немецкие ИВЛ по плану
Global look Press Закупка петербургской больницей Святого Георгия, которая ранее горела, партии аппаратов ИВЛ немецкого производства носила плановый характер.
РЕН ТВ 13:24