Коронавирус
ТАССВласти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:43
Технологии
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
История просмотров сайтов в интернете является малой частью уникального цифрового следа, который оставляет за собой каждый юзер.
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Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
Lenta.ru 06:10
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Политика
Националисты собрались на митинг в центре Киева
Сотни украинских националистов протестуют против капитуляции Донбасса в центре Киева.
NewInform вчера в 10:40
Здоровье
15 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
24 мая в Амурской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса: 10 - в Благовещенске, по одному - в Шимановске, в Свободном, Магдагачинском, Благовещенском и Ромненском районах.
Телепорт вчера в 02:39
Политика
Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе
Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
РИА Новости 06:42
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение
Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
Киберспорт
Лучшие новинки Steam — подборка от Valve
Valve опубликовала ежемесячную подборку «Лучшие новинки Steam» за апрель. В нее попали более 20 тайтлов от студий из 14 стран.
CyberSport.ru вчера в 10:25
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью
В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
Происшествия
Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес, передает Formulanews.ge.
Газета.Ru 03:27
Политика
Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Piter.tv 05:24
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган сделали одинаковые татуировки в честь сына
В честь сына Оксана и Джиган даже сделали татуировки: модель набила на руке дату рождения малыша римскими цифрами, в рэпер – имя сына.
Территория новостей вчера в 06:07
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Политика
Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны
Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM 23 мая в 04:10
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38