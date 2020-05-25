Коронавирус

ТАССТАССВласти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
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