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МЧС РФ в Бейруте перестало вести поиски выживших под завалами

Бейрут, 9 августа 2020, 15:02 — REGNUM Работы по поисково-спасательной операции в Бейруте, который пострадал от двойного мощного взрыва 4 августа в городском порту, завершили специалисты МЧС России. Об этом 9 августа рассказали в оперативном штабе российского ведомства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

По данным российского МЧС, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте. "Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель ведомства.
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Российские спасатели завершили поиск живых в Бейруте после взрыва

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Интерфакс7 августа в 08:56
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Четыре человека сгорели в «Ниве» после ДТП под Пензой

Легковой автомобиль сгорел в воскресенье в Спасском районе Пензенской области после столкновения с грузовиком, в результате погибли двое взрослых и двое детей, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
РИА Новости08:11
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