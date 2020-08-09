МЧС РФ в Бейруте перестало вести поиски выживших под завалами
Бейрут, 9 августа 2020, 15:02 — REGNUM Работы по поисково-спасательной операции в Бейруте, который пострадал от двойного мощного взрыва 4 августа в городском порту, завершили специалисты МЧС России. Об этом 9 августа рассказали в оперативном штабе российского ведомства.В источнике
С чего всё началось
МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте
По данным российского МЧС, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте. "Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель ведомства.
ТАСС05:52
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