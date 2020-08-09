МЧС РФ в Бейруте перестало вести поиски выживших под завалами

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Бейрут, 9 августа 2020, 15:02 — REGNUM Работы по поисково-спасательной операции в Бейруте, который пострадал от двойного мощного взрыва 4 августа в городском порту, завершили специалисты МЧС России. Об этом 9 августа рассказали в оперативном штабе российского ведомства.